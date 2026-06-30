A bola não pode chegar nele, Brasil!

Será a Noruega a cruzar o caminho brasileiro nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O time nórdico bateu a Costa do Marfim por 2 a 1.

Mas a vitória norueguesa não foi nada tranquila. Se os africanos tivessem um pouco mais de qualidade ofensiva teriam avançado.

Fato é que a Noruega tem maior frieza e poder de decisão. Mostrou isso para reagir com gol no fim, mesmo tendo sofrido o empate ao longo do segundo tempo.

O que projetar do duelo com o Brasil? Falo de um temor que tenho nessa videocoluna.

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