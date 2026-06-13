Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Antes da estreia
Opinião

A boa fala de Vini Jr.

Longe do vira-lata que acha que o Brasil veio figurar na Copa e longe do Pacheco de quem acha que basta ser brasileiro para ganhar de todo mundo

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS