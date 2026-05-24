Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Grandes personagens
Opinião

Cristiano Ronaldo: perseverança e reinvenção de um ícone do futebol

Estou abrindo nesta coluna uma série sobre os grandes personagens individuais da Copa do Mundo de 2026

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS