Cristiano Ronaldo: perseverança e reinvenção de um ícone do futebol

Craque português vai para a sua sexta edição do torneio mais importante do mundo. Tobias SCHWARZ / AFP

Estou abrindo nesta coluna uma série sobre os grandes personagens individuais que a inédita Copa de 2026, a primeira com 48 times, vai trazer a bilhões de pessoas mundo afora.

Poderia começar por Lionel Messi, melhor jogador da Copa de 2022 e, enfim, campeão mundial — conquista que o colocou na mesma prateleira de Diego Maradona e o transformou em uma unanimidade no futebol.

Mas não é pelo argentino que começo, e sim por um português que, durante uma década, disputou com ele o título de melhor jogador do planeta.

Ao contrário de Messi, que nasceu talentoso e dotou todo seu talento e condição física para exercê-lo, Cristiano Ronaldo se fez por si mesmo. O combo de sacrifícios que se impôs para vencer na vida é uma palestra pronta de autoestima e superação.

Filho de pai alcoólatra na longínqua Ilha da Madeira, deixou a família para seguir à Lisboa e tentar a sorte no Sporting. Listrado em verde e branco, dentes tortos e um sonho inabalável, Cristiano Ronaldo foi vencendo cada nova etapa da carreira por pura obstinação. Se era preciso aprender a chutar melhor, cabecear, passar, driblar ou cruzar, ele aprendia.

Não é lenda que acordava de madrugada para treinar. Ninguém mais do que o menino sabia como alcançar o sucesso que lhe daria dinheiro para acolher toda a família da qual se afastou por necessidade.

A estrada de Cristiano Ronaldo começou assim: acidentada. Mas do momento em que o Manchester United reconheceu seu potencial e o contratou, em diante, o caminho pavimentou com o melhor asfalto.

Não tinha virado CR7 ainda quando foi campeão da Liga dos Campeões com o clube inglês. Embora fosse tentador se dar por satisfeito quando muito cedo ficou rico, o atacante estabeleceu que sua meta na vida era bater as próprias metas.

Ao mesmo tempo em que ia corrigindo imperfeições no rosto e se tornando um homem bonito, não parou de perseguir excelência em cada fundamento do futebol. Treinar virou parte de ser quem era.

Em algum momento desta já bem-sucedida trajetória, ganhou o estranho apelido de Robozão. Confesso que nunca entendi como elogio a expressão. Ainda que desse a ideia de fazer tudo certo porque robôs não erram, vendia também o conceito de que nada era espontâneo no seu jogo, o que seria uma enorme injustiça.

Cristiano Ronaldo aprendeu cada quesito do jogo e depois aprimorou todos eles. Tanta obstinação chamou a atenção do maior clube do mundo. Na apresentação apoteótica no Santiago Bernabeu lotado, já dava para projetar um sucesso irreversível. O campo confirmou a previsão, oceanos de dinheiro foram entrando na conta bancária do português — por conta também do seu carisma fora dos gramados.

Histórias edificantes não faltam neste caminhar, incluindo sua condição de doador de sangue e o fato de pagar tratamentos médicos a crianças e adultos que não conhecia.

Como qualquer história interessante da vida humana, tanta realização começou a despertar inveja e maledicência. Houve um tempo em que a vaidade parecia superar os resultados. Não deixava de ser estranho ver Cristiano Ronaldo, durante os jogos, olhando insistentemente para o placar eletrônico em busca da própria imagem. Estaria conferindo o gel no cabelo? Se a câmera pegou seu melhor ângulo? Picuinha, combinemos.

CR7 ganhou tudo o que podia no Real Madrid, faltava o sucesso definitivo na seleção do seu país. Ainda não veio com o título da Copa que segue perseguindo agora aos 40 anos, mas sim com a Eurocopa e a Liga das Nações. Portugal entra no torneio deste ano como forte candidato a ser campeão do mundo e Cristiano Ronaldo tem a ver com esta expectativa.

Cristiano Ronaldo está perto da marca de mil gols na carreira. Fayez NURELDINE / AFP

Se já não tem o arranque e a explosão para jogar em 50 metros do campo, mantém intactas estas qualidades para atuar nos últimos 20 metros perto do gol adversário. Reinventou-se porque o tempo passado exigiu que se reinventasse.

O mercado europeu de alto rendimento fechou para ele e fez com que procurasse outro território. O mundo árabe o recebeu ávido por seu carisma e por seus gols. Pessoalmente, está perto do que soava impossível. Faltam 27 gols para a marca de mil. Extraordinário. O cara não perde a fome, como ficou claro na emocionada comemoração do título do campeonato saudita pelo Al-Nassr na última semana. Quem há de duvidar que CR7 vai virar CR7-mil ? Eu, não.

Sempre disse, nas discussões com ou sem microfone ligado, que se fosse dirigente e tivesse que escolher entre o melhor Cristiano Ronaldo e o melhor Lionel Messi, escolheria o argentino. Está mantido. Mas Cristiano Ronaldo me comove com o amor pelo seu ofício, pela chama sempre acesa a lembrar por que faz o que faz na vida. Tem meu respeito. E meu aplauso. De pé.