Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Crise
Opinião

A vida real chegou ao Real Madrid

No final das contas, até os galáticos são apenas humanos

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