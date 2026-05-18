A lista de Ancelotti é sobretudo boa

Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo 2026. Mauro PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira convocada pelo treinador Ancelotti para a Copa do Mundo é equilibrada. Ela tem uma ou outra crítica pontual, tipo o defensor Danilo do Flamengo, que está jogando muito pouco, mas foi o primeiro convocado antes mesmo desta lista oficial pelo treinador, pela confiança dele no jogador flamenguista.

Justiça? Justiça é o Everton entre os três goleiros. O goleiro do Grêmio, pelas próprias luvas, está sendo convocado. Justiça é o Danilo, meio campista do Botafogo, que talvez fure fila e vire titular do time que vai à Copa em 2026, estreando contra o Marrocos. Quanto a Neymar, há um plano para ele na cabeça do treinador.

E esse plano deve incluir mudar jogo, não necessariamente começar jogo. Ele não começa contra o Marrocos, talvez comece contra o Haiti, mas a lista é boa.