O que os jogos de Inter e Grêmio neste fim de semana podem influenciar no Gre-Nal 452

Qual dos dois times vai para o Gre-Nal 452, no outro fim de semana, com a tempestade perfeita montada?

De um lado, o Inter joga contra o Corinthians, em São Paulo, e novamente está próximo do Z-4 do Brasileirão. Do outro, o Grêmio tenta se recuperar contra o Remo após mais uma derrota fora de casa.

O que cada um deve fazer nas partidas deste domingo de Páscoa para não entrarem em crise antes do clássico? Falo sobre isso na videocoluna de hoje.