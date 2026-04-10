O Gre-Nal 452 não terá titulares

Gre-Nal 452 será disputado no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Meu amigo Guerrinha falava fora do ar no Sala de Redação sobre a dificuldade dos dois técnicos em encontrar um time titular.

Saí do meu lugar e fui até ele para dizer que acabava de pautar minha coluna do fim-de-semana. O Gre-Nal de Paulo Pezzolano e Luís Castro não tem titulares.

Não será jogado por times prontos ou mesmo a caminho. As formações que vão a campo no Beira-Rio neste sábado à noite talvez não se repitam nunca mais no Brasileirão ou, caso repetidas, serão pontuais, não uma conclusão a que terão chegado os treinadores.

A indefinição dos dois gigantes ajuda a explicar sua situação um tanto melancólica na tabela do Brasileirão. O Grêmio, visitante do dia, não é campeão brasileiro desde 1996.

Luiz Felipe formatou lá um time competitivo e qualificado, nesta ordem. Numa tarde quente e ensolarada de um domingo de dezembro daquele ano, reverteu sobre a Portuguesa no Olímpico abarrotado com um ataque de Paulo Nunes e Zé Alcino, veja só. Arce e Roger estavam nas laterais e o patinho feio Aílton marcou o gol do título. O Inter vive dias mais secos ainda, seu último título de Brasileirão é de 1979.

Com direito à vitória de W.O. sobre o Atlético MG na fase classificatória e dotado de um dos melhores setores de meio-campo que vi na vida, o Inter de Ênio Andrade tinha sido terceiro colocado no Gauchão no primeiro semestre.

Numa tarde quente e ensolarada de um domingo de dezembro daquele ano, Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio superaram o Vasco da Gama e fizeram do Inter tricampeão brasileiro invicto. A simples citação dos principais personagens daqueles tempos torna mais densa a melancolia que as duas torcidas são obrigadas a viver hoje em dia.

Sim, vermelhos e azuis, vivemos dias difíceis. Nossos dirigentes, dos atuais aos que passaram nos últimos anos, deixaram que Grêmio e Inter chegassem a uma fronteira perigosíssima. Endividados, sufocados por compromissos de curto prazo, sem capacidade de endividamento e, portanto, sem capacidade de investimento na qualidade geral dos seus elencos, Inter e Grêmio jogam um campeonato diferente de Palmeiras e Flamengo, de Bahia e Fluminense.

Têm 12 pontos ganhos, diferem no saldo de gols e não sinalizam à imprensa ou às torcidas qualquer esperança de uma escalada rumo às primeiras posições. Porque não conseguem trazer jogadores afirmados, provocam nos treinadores dúvidas lancinantes. O Sala de Redação discute se Nardoni ou Monsalve, se Paulinho ou Bruno Henrique. O totem da defesa do Grêmio, Kannemann, virou bancário porque o tempo passou.

O totem da defesa do Inter, Mercado, não está na reserva porque não há zagueiro confiável que possa substituí-lo. Arthur, o diferente, não vai além do meio da temporada em Porto Alegre. Nesta semana, andou cotado para o banco no clássico. Alan Patrick, que já pedi de amarelo na Seleção, joga cada vez menos desde setembro do ano passado.

Pode voltar no Gre-Nal 452, mas também pode permanecer onde esteve na rodada anterior, sentado no mesmo banco para onde talvez vá Arthur. Ao se reunirem na Arena para uma ida em comboio da Brigada Militar até o Beira-Rio, gremistas discutirão quem joga no corredor direito, Tetê ou Enamorado.

Ao fazerem churrasco nas churrasqueiras do Marinho do Brasil, colorados debaterão Félix Torres ou Vítor Gabriel de quarto-zagueiro. Pezzolano melhorou o Inter quando diminuiu suas pretensões e adaptou o modelo à qualidade disponível. Passou a golear de 1 a 0 ou 2 a 1.

Fez 10 de 12 pontos recentes. Castro resiste a tomar a mesma providência, mas talvez seja o único jeito de não ter seu trabalho abreviado por maus resultados que já o pressionam forte neste clássico. Não há glamour neste Gre-Nal em que, somados, Inter e Grêmio não alcançam os 25 pontos do líder Palmeiras, que já derrotou os dois no primeiro turno.