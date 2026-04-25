A mais nova função tática do futebol brasileiro

Quarta-feira passada, em Florianópolis, Pezzolano escalou Thiago Maia de socorrista de Bernabei. Duda Fortes / Agencia RBS

Na intenção de encontrar novos espaços que o quesito condição física passou a diminuir ou eliminar no campo, treinadores estão criando situações táticas até bem pouco tempo impensáveis.

Não é novidade a figura do jogador operário que se sacrifica para que o talento de outro seja potencializado. Operário é diferente de carregador de piano. Este tem como condescendência a precariedade técnica compensada por um vigor físico estupendo capaz de subjugar o talento de alguém do time adversário.

Existe carregador de piano com boa técnica, são mais raros, serão citados a seguir nesta coluna. Não vou nominar os carregadores de piano que tinham relação ruim com a bola, embora os nomes estejam dançando neste momento na ponta dos meus dedos.

Já o operário tem qualidade de passe, mas não é inventivo. Por não ser criativo, agrega à sua boa técnica individual uma enorme capacidade de correr e competir. Desta forma, os talentosos ficam desobrigados de funções defensivas pesadas e autorizados a jogar só com a bola.

Para os mais velhos, o carregador de piano padrão seria Caçapava no Inter dos anos 70 e China no Grêmio dos anos 80. Na expressão mais popular, o volantão. O operário seria Lico no Flamengo campeão do mundo de 1981 ou Ramiro, mais moderno, no Grêmio campeão da Libertadores de 2017. Ou ainda Guiñazu no Inter campeão da Libertadores de 2010.

Um novo termo

No entanto, a impressionante evolução do condicionamento físico no esporte de alto rendimento passou a exigir inclusive do talentoso alguma dose de sacrifício sem a bola. O camisa 10 dos novos tempos está adaptado ao contexto. Ao invés de esperar que operários e carregadores de piano corram e marquem em nome do seu talento, ele também precisa doar algum suor no trabalho sem a bola.

O futebol incorporou ao longo dos anos termos como lateral, ala, líbero, zagueiro, primeiro e segundo volante, meia-armador, atacante, centroavante, ponta, mas surgem a todo momento novas designações que pretendem abarcar todas as novas funções do jogo. O segundo volante virou médio, o ponta virou extrema, entrou a figura do meia-atacante.

Particularmente, passei de um tempo para cá a usar uma expressão específica para o jogador que está escalado com a missão de garantir que um defensor que defende mal e ataca bem possa virar atacante de fato e, na fase defensiva, ser compensado pelo tal jogador. A este dei o nome de socorrista. Sua figura pode se confundir com a do operário, mas o operário tem funções mais abrangentes, caso de Ramiro a garantir liberdade a Luan marcando por ele e ajudando os demais defensores.

Na prática

Quarta-feira passada, em Florianópolis, Pezzolano escalou Thiago Maia de socorrista de Bernabei. O lateral tinha ponto de partida atrás da bola. Com a posse colorada, soltava-se para chegar à linha de fundo ou concluir por dentro, como no gol que marcou contra o Athletic.

O garantidor desta viagem à fase ofensiva sem receio com a bola nas costas foi Thiago Maia, que até participou negativamente no gol do time mineiro. Mas, claramente, o volante estava em campo no corredor esquerdo defensivo para desobrigar Bernabei das tarefas para as quais tem pouca aptidão.

Geralmente, a função do socorrista é vista em times desequilibrados. Diferente do operário, que pode ser valioso num time bom por participar da mecânica geral do coletivo, o socorrista é lançado com missão específica quando o time não pode abrir mão de uma grande qualidade do jogador que, ao mesmo tempo, tem um grande defeito. É o caso do Inter. O time ainda é desequilibrado, não tenho certeza de que em algum momento deixará de ser. Aqui, o socorrista tem vez.

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Eu já tinha usado a expressão para treinadores como Celso Roth. No futebol brasileiro, especialmente no gaúcho, Roth era chamado para evitar o pior na hora do desespero e ele, em grande parte das vezes, cumpria a missão.