Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Socorrista
Opinião

A mais nova função tática do futebol brasileiro

Quando falta qualidade, ele é chamado para cumprir missão defensiva

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