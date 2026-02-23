O campo falou, Luís Castro ouviu e o Grêmio está classificado

Luís Castro voltou a escalar um trio de meio-campo com criação zero e foi para o intervalo perdendo de 1 a 0 e uma atuação do tamanho das pretensões de quem escalou.
O mesmo treinador decidiu, no intervalo, ousar como prometia aos microfones. Veio Gabriel Mec por dentro e veio Pavón na lateral-direita. O campo falou, o Grêmio empatou e se classificou para as finais.
Os Gre-nais decidirão o Gauchão e Luís Castro ganhou opções trazidas pelo campo. O que o treinador fará com os ganhos que o jogo lhe trouxe é a pergunta a ser respondida em partes pelo técnico a partir de quarta-feira, contra o Atlético-MG, na Arena.
Serão, logo a seguir, dois clássicos que trazem um passado recente a balançar o contexto gremista desde a derrota no Beira-Rio. Luís Castro está com todas as informações de que precisa.
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