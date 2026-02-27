Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Gre-Nal 450
Opinião

Não teremos a decisão do Gauchão no primeiro clássico

Aposto num jogo menos ousado de lado a lado na Arena, neste domingo (1º)

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