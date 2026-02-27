Não teremos a decisão do Gauchão no primeiro clássico

O Gre-Nal da Arena, neste domingo (1º), a partir das 18h30min, deve ser bem mais equilibrado do que foi o primeiro jogo da final do Gauchão passado. Por que digo isso nesta vídeo-coluna?

O principal argumento é que os times ainda estão instáveis, mesmo que o Inter tenha se mostrado mais sólido no Campeonato Gaúcho.

Porém, no Brasileirão, vem penando, ao contrário do Grêmio. A desvantagem tricolor no Estadual se deve, basicamente, ao trabalho menos avançado de Luís Castro na comparação com Paulo Pezzolano.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲