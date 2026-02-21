Coutinho, Tite e Renato Portaluppi: quando a bola e a mente deixam de se encontrar

Coutinho teve a rescisão oficializada pelo Vasco nesta sexta-feira (20). Matheus Lima / Vasco da Gama,Divulgação

A mais recente vítima dourada do mundo milionário do futebol de alto rendimento no Brasil chama-se Philippe Coutinho. Em São Januário, num prosaico jogo contra o Volta Redonda pelo campeonato carioca, o meia criado no ninho vascaíno não voltou do intervalo. Mais do que isso; por absoluta exaustão mental, pediu para rescindir seu contrato no dia seguinte. No dia em que decidiu pelo fim, seu time jogava mal outra vez e ele, o mais bem pago do elenco, pagou a conta.

Se acho injusto? Filosoficamente, sim. Demonizar um personagem como único responsável pelo mal que aflige uma coletividade não deixa de ser uma forma simplória de inocentar todos os outros porque, afinal, não dá para mandar todo mundo embora.

Philippe Coutinho voltou para o Brasil atuando no clube que o formou, mas não veio de graça. Comparado aos salários que ganhava em outra moeda, perdeu. Mas aquele mercado já o expurgava porque seu rendimento físico para competir estava claramente diminuído. No Brasil, onde a competição tem outro patamar de intensidade, seu talento deveria bastar. De certa forma, bastou no ano passado, quando foi coadjuvante do emergente Rayan e levou o Vasco da Gama a decidir uma Copa do Brasil, que perderia no Maracanã para o Corinthians.

Em fevereiro deste ano, em um campeonato de menor importância comparado aos outros da temporada, Philippe Coutinho virou o fio e encerrou seu tempo no Vasco da Gama. Na mensagem que postou nas redes sociais depois, falou em exaustão. No resumo do que viveu, Philippe Coutinho acusou o golpe de se ver contestado por quem deveria lhe admirar incondicionalmente e se deu o direito de desistir. Foi só mais um.

A roda maluca do futebol brasileiro estabeleceu a própria regra. Para boa parte de quem torce, o acordo parece ser: dê-me um título, uma alegria nesta minha vida talvez um tanto sem graça e eu não me incomodo de você ganhar num mês o que não vou ganhar nem nascendo de novo. Vou idolatrá-lo, venerá-lo, defendê-lo de todo mal. Agora, se você me decepcionar e não me fizer sentir vitorioso, vou me autorizar xingar você, sua família, ofendê-lo, afrontar sua honra pessoal, vingar-me.

O profissional que consegue bloquear na mente estes opostos leva a carreira até o fim e desfruta depois de tudo o que ganhou ao longo da trajetória. Nenhum de nós, espectadores do mundo glamouroso, competitivo e não raro cruel do futebol, consegue dimensionar a euforia absoluta que inunda o autor do gol do título — o ex-centroavante Nunes, do Flamengo multicampeão de 1981, comparava a emoção deste momento a um orgasmo. Na mesma levada, nenhum de nós consegue medir a dor do pênalti perdido, do gol contra, do frango na decisão do campeonato.

Como será sentir o peso de milhões de pessoas a emanar contra você uma dose maciça de frustração, tristeza e raiva? Pois são estas as emoções vividas por profissionais como Philippe Coutinho, multimilionário e ainda assim um ser humano suscetível à enorme pressão.

A mesma máxima entre os treinadores

O que dizer então de uma das pessoas mais sensatas, gentis e vitoriosas que conheci neste mundo louco da bola chamada Adenor Bacchi? Tite ganhou todos os títulos possíveis trabalhando nos gigantes brasileiros, o que o levou à Seleção. Lá, esteve em duas Copas consecutivas e por detalhe não foi às semifinais do torneio. Quando voltou a trabalhar em um clube no Brasil, viveu um completo desencontro de DNA entre o Flamengo e ele, Tite.

Bateu tanto e tão forte o nível de agressividade a que foi submetido neste mau casamento que Tite se obrigou a parar de trabalhar um ano para restabelecer a sanidade mental. Financeiramente, quando recusou a proposta do Corinthians, pouco depois de sair do Flamengo, e foi cuidar da cabeça, Tite nunca teve tanto dinheiro no banco. E tanta riqueza material não evitou que desse a pausa que deu para reencontrar dentro dele a chama do prazer do ofício que escolheu.

Outro gaúcho, Renato Portaluppi, colapsou no Fluminense depois de levá-lo à semifinal do primeiro Mundial de Clubes no novo modelo. Pouco depois de retomar o trabalho no Brasileirão, o ídolo gremista não suportou mais as perguntas das coletivas, o questionamento permanente nas redes sociais e na imprensa quanto a ser bom de tática ou só um grande gestor de grupo. Parou em meio à temporada e não voltou até agora. Nem dá sinais de que voltará tão cedo.