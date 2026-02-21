Maurício Saraiva

Pressão nos gramados
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Coutinho, Tite e Renato Portaluppi: quando a bola e a mente deixam de se encontrar

Futebol brasileiro tem presenciado casos semelhantes de nomes badalados abandonando suas equipes

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