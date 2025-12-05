Uma Copa sem grupo da morte e com o melhor guardado para os matas

As 48 seleções serão divididas em 12 grupos. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A cerimônia em Washington, nesta sexta-feira (5), foi animada e com aquele faro norte-americano para entretenimento. Talvez mais longa do que o ideal, nada grave.

Não creio que a Copa de três países traga revoluções táticas, mas sempre há margem para o surgimento de um inusitado herói a protagonizar o titulo. Detalhando o que restou do sorteio, não surgiu o grupo da morte.

Por mérito, Espanha, Argentina e França não se encontram cedo na Copa. A fórmula foi montada para preservá-los diante do sucesso recente destes times em campo. Pela formação dos grupos, essas três cabeças de chave devem confirmar primeiro lugar e pegar um dos oito terceiros que se classificarem.

Vale para Portugal também. Inglaterra tem a Croácia a disputar com ela o primeiro lugar do grupo. O Brasil vai se classificar com certeza, mas talvez dispute com Marrocos o primeiro lugar.