Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Vale tudo
Opinião

Domingo, Beira-Rio, quatro da tarde

Como o Inter chegou até aqui e para onde vai depois

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS