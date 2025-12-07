Domingo, Beira-Rio, quatro da tarde

Inter e Bragantino se enfrentam, no Beira-Rio, pela última rodada do Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O tamanho e o formato da derrota para o São Paulo na Vila Belmiro podem tirar muita gente de vermelho do Beira-Rio. Só Abel Braga parecia convencido, quando a bola começou a rolar, de que era possível vencer o time paulista e garantir estádio lotado e independência em Porto Alegre na rodada 38.

Como o próprio treinador reconheceu constrangidamente na entrevista pós-jogo, sua equipe não ganhou duelos e quem estava pelo prato de comida era o São Paulo.

Desta vez, justiça se faça, Alan Patrick suou em bicas e tentou, feito uma ilha, dar outro destino à partida. No entanto, estava cercado de companheiros que ou correram menos do que ele, caso de Thiago Maia, ou corriam demais sem ter ideia do que fazer, como Alan Rodríguez.

Pareceu demasiada e injusta a explosão do capitão, de Mercado e de Rochet sobre Juninho, que não jogou pior do que quem estava em volta e teve a infelicidade de desviar um chute que ia na direção do goleiro colorado. Incinerado, o zagueiro nem voltou para o campo no segundo tempo.

Foi mais fácil centrar a cobrança dos chamados cascudos sobre um jogador chegado há pouco tempo e de relevância inferior na hierarquia do grupo. Os já citados Alan Patrick, Mercado e Rochet, estes sim, do alto do protagonismo pelo qual são remunerados, precisariam explicar as razões de um ano que foi desce-ladeira desde o fim do Gauchão.

O que espera o Inter?

Mas a manchete sugere projetar, não retroagir. O 3 a 0 no litoral paulista somado ao 5 a 1 no Rio de Janeiro dias antes certamente minaram a confiança da imensa maioria da torcida. Ainda assim, haverá resilientes que irão ao Beira-Rio sabendo que o Inter não depende só das próprias forças.

As questões a seguir são: quantos? Com que espírito? Com que paciência? Com que confiança? Embora eu esteja propondo as perguntas, não tenho a menor certeza do acerto das respostas que eu teria para cada indagação.

Quantos? Eu diria 30 ou 35 mil, no máximo. Com que espírito? Dispostos a uma parceria que o time não faz por merecer. Com que paciência? A paciência possível, aquela que pode aumentar durante o jogo se houver no campo sinais de valentia, entrega e irresignação.

Com que confiança? Uma confiança perto do zero. Quem estiver à beira do Guaíba às quatro da tarde do último domingo do Brasileirão sabe que Vitória e Ceará em casa e Fortaleza fora, se fizerem sua parte, enterram o Inter no Z-4.

Como perdeu posição na penúltima rodada, onde entrou em 17º e saiu em 18º, não bastará um resultado para tirar o Inter de onde está. Serão necessários dois de três.

Domingo, Beira-Rio, quatro da tarde, com que ânimo entrará o Bragantino do tantas vezes rebaixado Vagner Mancini, desta vez responsável por evitar a queda do endinheirado clube-empresa e fazê-lo sonhar com o oitavo lugar?

A leveza com que vai lidar com a missão pode determinar baixa competitividade ou, na hipótese oposta, uma confiança inédita para jogar a pleno e tornar ainda mais difícil a missão colorada. Como percebe quem me lê até este ponto da coluna, o domingo colorado está imerso em dúvidas cujas respostas tendem, pela lógica, a perpetuar o Inter onde está ao invés de resgatá-lo.

Um adendo importante

Mesmo que escape do pior, nada salva a gestão. O título gaúcho, que interrompeu tantos anos sem taça no armário, fica menor diante do risco da queda. Aliás, no 2016 em que foi rebaixado o Inter também sagrou-se campeão regional.

Se evitar o descenso, o Inter não terá competição continental a disputar. Caso seja rebaixado, cereja azeda do 2026 que se desenha, o Inter poderá ter que disputar a estreante Copa Sul-Sudeste para ter o que fazer até começar a Série B.

Afogado em dívidas não pactuadas, rotulado como mau pagador e sem jogadores jovens de destaque que possam virar vil metal numa venda internacional, o clube não sinaliza certeza de que, se cair para a Segunda Divisão, sobe de volta imediatamente.