Odorico, Arthur, e as emergências do 2026 do Grêmio

Odorico comandará o Grêmio a partir de dezembro. André Ávila / Agencia RBS

O novo presidente gremista começará a gestão com desafios fora do campo maiores do que terá no cenário em que se calça chuteira. A garantia matemática da permanência na Série A dota a nova direção de mais nobres ambições do que seria retornar à elite.

Odorico Roman já tinha dito, logo que eleito, da prioridade que terá na gestão. Sanear finanças, algo tão prosaico, óbvio e rotineiro na vida pessoal da gente que parece excêntrico que cause espanto quando anunciada para tratar de um clube ou de uma empresa.

Qual a parte que não se entendeu quanto à conexão umbilical entre comprar e pagar? Em gastar só o que tem no caixa ou, no máximo, ou que puder pactuar com segurança em parcelas de médio e longo prazo? Em ter responsabilidade na hora de pagar salários, bônus e tudo que deve ser medido por custo e benefício?

Ou alguém acha que Braithwaite apontou uma calibre 12 na cabeça de quem topou lhe pagar algo em torno de R$ 2 milhões por mês? Quando se firma convicção em renovar com Edenílson, há um critério e eu respeito quem age por critério. Ao mesmo tempo, tem ônus e bônus do mesmo jeito que acontece com as ações comezinhas de cada vida humana.

Apoio de Celso Rigo

Odorico Roman está apoiado por Celso Rigo, o homem que tanto dinheiro já colocou no Grêmio em momentos-chave e agora aparece mais ainda como protagonista porque usou seu nome para chancelar a chapa de Odorico. Ele próprio, presidente eleito, é economista, sua vida profissional é lidar com números desde sempre.

O futebol, no entanto, tem melindres e realidades fora do preto e do branco que precisam ser tratadas com esta ressalva. Não se resolve futebol com algoritmo, pelo Cristo vivo. Uma gestão vai precisar de medidas acertadas de quem estiver no comando, sim, mas também de extrema sensibilidade para separar o que precisa ter firmeza irreversível e o que demanda carinho, abraço e voz baixa.

O plano de governo

Quando estive com Odorico num jantar no sítio do Pedro Ernesto, ouvi do próprio dirigente algumas de suas ideias para 2026 e não havia nada de revolucionário lá. Não estou fazendo juízo de valor; digo que Odorico quer basear seu primeiro ano de gestão na simplicidade, em atos que possam ser claramente entendidos por torcida, jogadores, comissão técnica e empresários em geral.

O Grêmio não vai cometer loucuras, parece ser o mantra subentendido em palavras prudentes. A única coisa que não pode, definitivamente, é a nova gestão repetir práticas, ideias e falas da atual. Ainda que bem intencionado quando foi começar seu inédito mandato, Alberto Guerra não conseguiu evitar que sua administração desandasse.

Arthur precisa ficar

A cereja azeda do bolo poderia ser o quarto rebaixamento da história do clube, que foi evitado pela generosidade inesquecível de Marcelo Marques ao comprar a Arena e doá-la ao clube do coração e emprestar 10 milhões de euros que resultaram em abatimento das dívidas mais prementes e na vinda de Arthur, Vinícius, Marcos Rocha e William.

Aliás, aqui finalmente entra o mote da manchete da coluna. Nada pode prosperar no Grêmio de 2026 sem a presença regulatória de Arthur. Para quem já viu Joélinton convocado de segundo volante, o do Grêmio merecia, sim, chance na Seleção em março contra França e Croácia. Nada será mais importante, porém, do que Odorico agir fortemente para conseguir junto à Juventus uma prorrogação do empréstimo no mínimo até o fim do ano que vem.

Imagine o Grêmio, seja lá o treinador escolhido para comandá-lo em 2026, encaixado em pleno andar da temporada e chega junho. Sem proteção qualquer, sem preço fixado de renovação de empréstimo ou aquisição de direito federativo, Arthur simplesmente volta para a Itália e de lá pode ir para qualquer lugar, inclusive voltar ao Brasil para atuar num dos endinheirados Palmeiras ou Flamengo.

O time do Grêmio reduz à metade seu potencial competitivo sem Arthur e nem reforços pontuais mudariam esta cena. Até porque, como consta no início da coluna, contratar neste momento nem pode por conta do transfer ban e depois talvez não possa para que seja cumprido o objetivo do saneamento financeiro.

Do sábado passado para cá, Mano Menezes passou a se comportar como se pouco lhe importasse ficar ou não ficar na Arena. Odorico, ouvi dele com todas as letras, gosta dos trabalhos de Mano desde sempre, não exatamente deste. É certo que Mano foi bem-sucedido quando contou com toda a cavalaria ou pelo menos com metade dela, especialmente nos jogos na Arena.

Também é verdade que voltou a cometer erros que o acompanharam na carreira de sucesso no pecado capital da soberba. Já estive mais convicto de que Odorico bancaria a permanência de Mano Menezes para trabalhar com Paulo Pelaipe e Luiz Felipe. Agora, no último fim de semana de novembro, este sentimento diluiu bastante.