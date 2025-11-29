Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Sob nova direção
Opinião

Odorico, Arthur, e as emergências do 2026 do Grêmio

Novo presidente gremista começará a gestão com desafios fora do campo 

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS