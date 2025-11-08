Mano Menezes parece conformado com o limite técnico do Grêmio

Mano não é o técnico preferido dos candidatos à presidência do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes parece conformado com o limite técnico do seu time, é parceiro da direção ao não ficar batendo na tecla a cada insucesso. Sabe que não é prioridade do presidente que será eleito neste sábado para 2026, trabalha como se fosse ficar porque isto é ser profissional.

Neste domingo (9), o Fortaleza joga seu resto de esperança no Castelão. Só vencer o mantém com mínima chance de terminar o campeonato em 16º e não cair. Mano falou em preservar jogadores desgastados. Discordo, já que vem data Fifa logo depois.

Só deveria ficar fora quem estivesse por estourar lesão muscular, mas quem decide tem a legitimidade do cargo. Continuo não vendo vaga indireta de Libertadores para o Grêmio, uma Sul-Americana já alentaria a próxima temporada.