Pavon, o Grêmio e um dos encantos do futebol

Argentino busca refazer em curtíssimo prazo sua relação conflituosa com a torcida. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Nenhum outro esporte autoriza pontes tão incoerentes e desmemoriadas como o futebol quando se trata de avaliar jogador. De quem torce a quem analisa, a velocidade dos acontecimentos torna tudo provisório e nada definitivo. Já disse um dia Rafael Bandeira dos Santos, um dos melhores vices de futebol da história do Grêmio: futebol é muito dinâmico.

O "não" vira "sim" em minutos. Vale para uma negociação que parecia fechada e desanda ou para a que estava inviável e se confirma. Vale para goleiro e centroavante. Para zagueiro e meia-armador. Para todo mundo.

É muito jogo, muito campeonato, fica fácil perder a memória do que se disse e sentiu em determinada cena depois que o tempo passou. Ou alguém lembra que Rivaldo está na origem do gol da Nigéria para eliminar o Brasil na Olimpíada de 1996?

Que naquele dia o nome de Rivaldo foi parar em todas as bocas de Matilde e seu futuro na Seleção pareceu mais sombrio do que noite sem lua? Pois, seis anos depois, Rivaldo seria um dos três fora-de-série a conduzir a Seleção ao pentacampeonato no Japão. A fama de amarelar na hora grande esfumaçou na festa de Yokohama.

Exemplo mais recente

Quer um exemplo mais recente? Dembelé, hoje eleito melhor jogador do mundo, três anos atrás foi um dos substituídos por Didier Deschamps no primeiro tempo da final da Copa do Catar quando a França levava 2 a 0 e um passeio da Argentina.

Ali, parecia mais um episódio de um jogador que não suportou o peso do que estava vivendo e assinava assim o esquecimento na seleção do seu país. É obra e graça do próprio jogador a recuperação do ânimo e do status depois da tempestade.

Geralmente, alguém precisa ajudar. Pode ser o técnico, pode ser o presidente, pode ser o amigo capitão do time, mas é necessário um apoio para que o atingido pelo vendaval de críticas faça a remontada da carreira.

O caso atual do Grêmio

Hora de trazer para um caso muito menos glamouroso que está acontecendo sob os nossos olhos aqui na província. Pavon está há quase 30 jogos sem fazer gol, é atacante. Até bem pouco tempo, andava jogando tão mal que via seu nome vaiado no anúncio do placar eletrônico antes da partida.

A torcida não o vaiava por ser bobo-feio ou não ter olhos verdes. É porque estava jogando pouquíssimo futebol. Como não existe na vida real "pegar no pé" de jogador no sentido do preconceito, quem torce está apenas traduzindo sua emoção exarcebada do seu jeito.

Xinga, vocifera, pede que o cara nunca mais vista a camisa do seu time, mas nunca fecha a porta para uma eventual redenção. Porque, caso aconteça a reversão da expectativa, bastará levar um cartaz ao estádio ou ao aeroporto com os dizeres "perdoa" ou "nunca critiquei" e tudo termina bem. Fica fofo, divertido, vai para a conta dos direitos inalienáveis do torcedor.

Pavon, na sólida vitória gremista contra o São Paulo dias atrás, substituiu Alysson, que se machucou. O argentino teve a entrega habitual sem a bola. A diferença que fez mais de 22 mil pessoas aplaudi-lo com o passar dos minutos foi a quantidade de acertos técnicos na atuação do atacante.

Leia Mais Escalação do Grêmio: as mudanças que Mano fará para o jogo contra o Bahia

Aí, houve um momento em que Arboleda lançou Tapia no corredor ofensivo esquerdo do São Paulo e Pavon interceptou com uma "voadera" na bola. Recebeu o aplauso da torcida. Um aplauso muito mais tímido do que era a vaia nos seus piores desempenhos de antes.

Confiante e acolhido, o argentino passou a acertar também com a bola no pé e virou o centro da melhora coletiva do Grêmio para vencer o São Paulo. Os decibeis dos aplausos aumentaram.

Motivos e consequências

O que detonou a melhora de Pavon contra o São Paulo? Não havia nenhum plano tático alternativo a potencializar sua presença, ele apenas entrou para cumprir função ofensiva e defensiva com simplicidade. Conseguiu.

Continua sem gol na temporada, mas o vigor e a entrega combinados com o acerto técnico de Pavon contra o São Paulo o escalaram para este fim de semana contra o Bahia na Fonte Nova.

Se o argentino fizer menos do que no jogo da Arena, vai receber o olhar enviesado de quem está tentando apoiá-lo sem descanso. A volta por cima ainda não consolidada é das boas histórias recentes de superação da dificuldade.

Contra o Bahia, pode ser que Pavon volte ao padrão insuficiente anterior que levou a torcida a vaiá-lo no anúncio do alto-falante. Mas também pode ser que ele lembre cada vez mais o atacante destemido do Boca convocado para a Copa da Rússia em 2018.

Reparação da relação

O encanto do futebol, ou um deles, é este espaço indeterminado em que ídolos esboroam e desafetos são alçados ao ponto mais alto da montanha. Pavon estará na Fonte Nova cumprindo função tática sem a bola, mas não poderá abrir mão de atender a demanda principal do seu ofício, fazer gol.

Caso seja autor do gol da vitória, por exemplo, Pavon tem chance única e inédita de refazer em curtíssimo prazo sua relação conflituosa com a torcida. Quem torce por certo estará de braços abertos para mostrar, depois do jogo, o velho e bom "nunca critiquei!" ou "me perdoa, Pavon".

Leia Mais Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o São Paulo