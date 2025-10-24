A única forma de Inter e Grêmio diminuírem a diferença para Flamengo e Palmeiras

Dupla Gre-Nal está devendo para a sua torcida. Jeff Botega / Agencia RBS

O futebol ou qualquer outro esporte nunca poderá abrir mão do talento para que seu encanto se eternize e seu público se renove infinitamente.

Sempre terá que haver um Messi ou um Cristiano Ronaldo como auge ou talentosos que se aproximem deste patamar. Estou trazendo exemplos só de jogadores recentes, não vou cometer maldade de voltar a Maradona ou, aí sim uma crueldade, a Pelé.

No entanto, do jeito que o jogo ficou depois da excelência física, a competitividade tornou-se quase tão importante quanto o talento. Há treinadores que usam o verbo desde muito tempo atrás.

Lembro de Celso Roth em 2010, ano da segunda Libertadores do Inter, elogiando seu time porque competiu. Isto é, não deu o lado para que o adversário vencesse por ter corrido ou se esforçado mais do que o seu.

Estou, portanto, trazendo 15 anos atrás para lembrar o quanto já era importante à época perseguir um nível de enfrentamento que em nada devesse ao adversário. A vitória, por este raciocínio, chegaria pela organização coletiva e/ou qualidade individual.

Uma década e meia depois do exemplo colorado, competir está mais forte do que nunca quanto à relevância para vencer. Os melhores times brasileiros, além de dotados de muita qualidade técnica, são os mais competitivos.

Filipe Luís, num exagero equivocado, chegou a sacrificar a capacidade de fazer gol de sua equipe porque o artilheiro competia menos do que ele exigia. Excedeu-se o jovem e talentoso treinador do Flamengo. Voltou atrás e trabalhou para incutir mais competitividade a Pedro sem punir o time com sua ausência.

Abel Ferreira demorou algum tempo para dotar Raphael Veiga de mais senso competitivo, conseguiu, o meia chegou a merecer Seleção, não foi, machucou-se, perdeu espaço e está voltando agora. Flamengo e Palmeiras, nossas melhores equipes, viveram episódios recentes e opostos que envolvem competir. O Flamengo enfrentou uma equipe extremamente competitiva, o Racing, e só ganhou no Maracanã porque competiu até o fim em busca da vitória alcançada nos acréscimos.

Tem mais qualidade individual, mas entendeu que o jogo proposto pelo adversário era outro e topou jogar. Creio que o time carioca aprendeu na fase anterior, quando só nos pênaltis eliminou outro argentino, o Estudiantes de la Plata.

Sofreu tanto durante aquela partida, esteve tão perto de ser eliminado que deve ter entendido que agora, de novo na Argentina, só vai conseguir chegar à final da Libertadores se competir tanto quanto seu rival que lhe é tecnicamente inferior.

O Palmeiras viu uma LDU competitiva na máxima potência aproveitando o fator altitude em Quito e colocando um trio sobre o brasileiro.

O 3 a 0 equatoriano me parece indestrutível. Os paulistas já protagonizaram viradas épicas porque formam o time mais competitivo do Brasil. Agora, não vejo como. Desta vez, o Palmeiras precisará superar parâmetros anteriores no quesito e agregar a ele muito, muito futebol bem jogado para chegar à igualdade que leva a pênaltis.

Finalmente, a coluna chega aos gigantes gaúchos para tratar do tema. O Inter tem sido pouquíssimo competitivo, paga na tabela o descuido em relação à competitividade. Metade do time é formado por jogadores de mais idade. O setor vital do meio-campo é o mais prejudicado por este realidade.

O Inter compete menos do que deveria justamente na geografia do campo onde tudo se decide. Neste sábado, enfrentará o Fluminense diminuído em qualidade defensiva sem Vitão e Bernabei, por mais que o último esteja abaixo nesta tarefa. Alan Patrick vem de lombalgia, Thiago Maia e Bruno Henrique competem 40% por cento do que já competiram em suas carreiras.

Bruno Gomes volta de longa recuperação de lesão e, na frente, Borré se revela no momento um atacante sem explosão e sem ímpeto. O Fluminense não segue a cartilha histórica dos gigantes cariocas, geralmente mais macios e menos competitivos. Para vencer, costuma deixar litros de suor no gramado desde Renato Portaluppi ou, antes, com Fernando Diniz na Libertadores. O Inter está proibido de perder para não entrar no Modo Pânico.

Em Porto Alegre, o Grêmio venceu competindo furiosamente contra o São Paulo dez dias atrás na Arena. A seguir, foi abalroado pelo Bahia mais competitivo que eu já tinha visto desde o título brasileiro dos baianos em 1988/89.