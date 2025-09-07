Teremos uma Seleção

Treinador do Brasil começa a pensar na Copa do Mundo do ano que vem. MAURO PIMENTEL / AFP

O título otimista não tem a ver diretamente com a goleada sobre o fragilíssimo time do Chile no Maracanã festivo de Ivete Sangalo e clima de Sapucaí na quinta-feira passada (4). Parte muito mais do princípio de que parece haver no comando da Seleção Brasileira alguém disposto a uma boa e produtiva troca de culturas.

Carlo Ancelotti se beneficiou do jeito brasileiro de Vinícius Júnior, jogador potencializado pelo treinador italiano a ponto de fazê-lo eleger-se melhor do mundo. No Real Madrid, boa parte das conquistas mais recentes de Ancelotti tiveram protagonismo do ex-atacante do Flamengo.

De amarelo, Vinícius Júnior ainda deve muito futebol. Se havia algum técnico a quem recorrer para tentar tornar o Vinícius Júnior do Real Madrid o mesmo da Seleção, era Ancelotti. Em troca da qualidade inata do atacante, Carleto deu a ele aula de profissionalismo e foco.

Os primeiros sinais são de que o treinador conseguirá fazer o mesmo com o time brasileiro até a Copa de 2026. Quase todos os jogadores já vivem um ambiente extremamente competitivo e profissional em seus clubes europeus, mas juntos ainda não conseguiram dar liga.

Carlo Ancelotti chegou há pouco tempo no cargo, cedeu a alguns itens culturais do futebol daqui abrindo a guarda para um tom mais festivo até o limite que considera seguro.

Em contrapartida, nos poucos treinamentos que pôde fazer até agora com os jogadores escolhidos, já impregnou o time com intensidade e constância, o que andava ausente com os técnicos anteriores.

Mesmo na volta do intervalo contra o Chile, quando Estevão já tinha feito 1 a 0 no fim do primeiro tempo, ao perceber que sua equipe estava confortável demais, Ancelotti mexeu em peças que reativaram o modo interessante e promissor dos primeiros minutos de jogo. Em especial, na figura de Luiz Henrique e Lucas Paquetá, assistente e autor, respectivamente, do segundo gol brasileiro.

Uma possível escalação

Há disputas em aberto do meio para frente que não carecem de qualidade e sim de regularidade e foco. Projetando uma escalação com a cabeça de Ancelotti e não com a minha, o Brasil do México, do Canadá e dos EUA teria na defesa Alisson, Wesley, Marquinhos e Gabriel Magalhães.

A lateral-esquerda segue sem dono, os dois volantes serão Casimiro e Bruno Guimarães, já que Gerson decidiu enriquecer três gerações da família indo para o Zenit e abriu mão da Seleção. Lucas Paquetá deverá completar o trio do meio, agora livre das acusações pelas quais foi absolvido.

Daí em diante, na premissa de que Vinícius Júnior alcançará seu nível merengue sob a batuta de Carleto, restarão o meia-atacante do corredor direito e o centroavante para o time ideal.

João Pedro salta na frente para ser o nove e Raphinha ocuparia a última posição em disputa. Para sua reserva, Estevão e Luiz Henrique travariam intensa disputa pela condição de reserva imediato.

Segunda prateleira

Esta seleção brasileira, pela evolução recente na comparação com a desesperança que provocava antes de Ancelotti, entraria na Copa do ano que vem no segundo grupo de candidatos ao título.

No primeiro, estariam Argentina, atual campeã, França, atual vice, e Espanha, campeã da última Eurocopa. Abaixo, Portugal, Inglaterra e Brasil. No terceiro grupo de postulantes, a Alemanha, vinda de eliminação na primeira fase nas duas últimas edições, Itália, que nem esteve nas Copas de 2018 e 2022, e a Holanda.

O Mundial é um torneio de vida própria, isto é, em grande parte das vezes o campeão se corrige no decorrer da competição. Então, toda teoria que se faça sobre favoritos e candidatos não tem alcance maior do que as palavras ditas ou escritas.

A própria Argentina, no Catar, se reformou depois da derrota para a Arábia Saudita. Não vencesse o México no último jogo da fase de grupos, Messi não teria chance de finalmente ocupar a mesma prateleira de Maradona no coração dos argentinos. Naquele jogo, viraram titulares Enzo no meio e Alvarez na frente. O resto, a história conta.

Encerrando as Eliminatórias

Enfim, resta para o Brasil o jogo contra a Bolívia lá perto do Céu. Nem é futebol direito, muda a capacidade pulmonar de quem não tem o costume da altitude, muda a velocidade da bola, o selecionado boliviano vira um time melhor do que é.

As observações que cabiam em 2025, Ancelotti já fez. Agora, a questão é saber se Neymar estará disposto e competitivo para ser convocado a partir de outubro ou se esta será a primeira Copa sem o protagonista desde que ele se firmou neste lugar pouco depois de 2010.