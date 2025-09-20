Poucas vezes vi a dupla Gre-Nal chegar tão mal em um clássico

Montagem sobre fotos / Ricardo Duarte,Inter,Divulgação,e Lucas Uebel,Grêmio

Poucas vezes nos quase 40 anos de profissão que Deus me deu a graça de somar até hoje eu vi um clássico chegar na vida de cada um de nós com atributos tão contraditórios e confusos. Não há nada de nobre em saber qual cabeça vai rolar em caso de derrota.

Onde estaria a nobreza de um Gre-Nal em que o empate mantém os dois gigantes perto do Z-4, a derrota do Grêmio o coloca em pontuação de Z-4 e a derrota do Inter o deixa a um ou dois pontos desta mesma zona?

Como chamar um clássico onde o capitão de um dos times joga tanto menos quanto mais importante é o jogo? Ou quando o melhor jogador recente do outro time era discutido asperamente até duas semanas atrás? Pois Alan Patrick e Tiago Volpi, os personagens a que me refiro, estarão em campo a partir das 17h30min domingo (21) com cobertura ampla da Gaúcha e transmissão ao vivo da RBS TV.

Mais do que isso. O clássico 448 pode não ter por onde chamar em razões pontuais e positivas porque os dois times somados andam jogando pouco ou nada, mas se trata do Gre-Nal. Trata-se, portanto, do escudo poderoso de um lado rivalizando com o escudo poderoso do outro, um nascendo, crescendo e se afirmando em razão direta do outro, um melhorando a casa própria porque o outro melhorou, um sendo campeão nacional antes e depois vendo o rival alcançar a mesma alegria, o que vale invertido para a Libertadores e o Mundial.

O gre-nal que vem aí talvez seja mal jogado porque as equipes estão precárias em qualquer dos quesitos, do individual ao coletivo passando pelo físico, técnico e anímico. No entanto, pode ser também que nasça deste contexto um tanto melancólico um dos clássicos mais emocionantes de que se tenha notícia.

O Gre-Nal é um jogo que se basta. Este, em especial, define futuros imediatos de quem ganha salários muito altos e pode se ver desempregado 24 horas depois. O Grêmio, por exemplo, acrescenta sobre sua insuficiente formação anterior quatro jogadores que podem mudar para cima seu patamar de qualidade.

Marcos Rocha, no atalho. Noriega, na surpreendente personalidade. Arthur, em tudo o que já mostrou ser capaz vestindo azul, preto e branco. E Vinícius, o centroavante que ainda não tem gol feito mas provoca as melhores expectativas sobre o que possa fazer até o fim do ano para ajudar o Grêmio a evitar o pior.

No Inter, numa semana em que passou por uma tragédia familiar das piores, Roger Machado sabe que o cenário em caso de insucesso no Beira-Rio não aponta para uma última chance. Mesmo descontando o fator humano, o mundo da bola em semana de clássico deixa pouca margem para derrota.

Pelo que conheço de Roger, a perda da tia tão próxima de um jeito tão estúpido deve provocar nele um nível de concentração extraordinário. Como se a homenageasse trabalhando neste domingo em mais um gre-nal. No campo, o 3.5.2 que vai colocar em prática pretende proteger Bernabei e aumentar a segurança da defesa na figura experiente de Mercado.

Com mais solidez defensiva, Allan Rodriguez deve se multiplicar nas funções sem a bola para que Alan Patrick consiga, enfim, retomar a totalidade ou boa parte do futebol de exceção que sabe jogar e que vem jogando cada vez menos.

Mas sempre haverá também a possibilidade excitante do herói inesperado. Wagner Leonardo, por exemplo, já tem gol em gre-nal. Alisson ainda não fez gol desde que subiu e virou titular. Café Aguirre já marcou em Libertadores, caiu drasticamente de produção, seria muito aleatório que o gol da vitória colorada viesse por ele.

Os bancários entram nesta lista de forma ainda mais inusitada, o que não diminui o fato de que sobram histórias de gre-nal em que alguém veio do banco para virar o protagonista. Nas antigas, Escurinho era o terror da defesa gremista quando entrava com sua camisa 14. Na década de 80, não se sabia o placar final do clássico, mas tinha-se certeza de que Lima faria gol.

Nos anos 1990, Paulo Nunes e Jardel dividiram este protagonismo. Nos anos 2000, Fernandão antes e D'Alessandro depois eram idolatrados pela torcida por muitas razões, mas nenhuma era maior do que a veia goleadora deles nos enfrentamentos diretos com o rival. Recentemente, não há de um lado ou de outro quem esteja próximo desta condição de Homem Gre-Nal.

Alan Patrick viveu momentos, nada que se tome por definitivo. Talvez o maior atrativo deste gre-nal esteja em sua absoluta imprevisibilidade. É muito raro eu não apontar um favorito, por menor que seja. Desta vez, não me autorizei, seria puro palpite porque nenhuma das equipes me encoraja bancar previamente sua vitória.