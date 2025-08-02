O que espera o Inter na Libertadores

Samuel Lino é uma das grandes contratações dos cariocas. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

Não foi só um colorado que me abordou com o mesmo temor depois da derrota no Beira-Rio para o Fluminense na ida das oitavas da Copa do Brasil. Com palavras que variavam pouco, resumiam a enorme preocupação em "se com o Fluminense foi assim, imagina com o Flamengo...".

Faz sentido o medo com viés de pânico de colorados e coloradas para o que vem pela frente na Libertadores, primeiro jogo no Maracanã.

Enquanto o Inter não se reforçou o suficiente e os estrangeiros que trouxe para a lateral-direita e o meio-campo não estão na memória recente de ninguém, o Flamengo desfaz o equívoco brutal de quase trazer um irlandês de 26 anos da segunda divisão inglesa e troca esta ambígua contratação por quatro jogadores de histórico sólido no futebol europeu.

Trouxe dois brasileiros, Émerson Royal para a vaga de Wesley e Samuel Lino para todo corredor esquerdo, mais o espanhol Saul para a função de Gérson e o colombiano Carrascal para a de Arrascaeta. Todos eles estarão aptos a enfrentar o Inter três vezes seguidas em agosto, duas pela competição sul-americana e, entre estes jogos, um no Beira-Rio pelo Brasileirão.

Realidades diferentes

O Flamengo virou um clube do mundo com sua bem-sucedida governança e as vendas recentes em dólar ou euro. Já vinha universalizando sua marca com ações estratégicas, mas a vitória sobre o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes e depois a ida ao mercado europeu com tanta gula viraram manchete e notícia na imprensa esportiva de lá.

É verdade que nenhum dos contratados vem com garantia de sucesso, pode ser que só um ou dois de quatro vinguem. Ainda assim, será mais do que o Inter terá conseguido fazer em sua janela de escassos recursos. A direção colorada, pelas razões que ela conhece mais do que ninguém, não conseguiu evitar que no clube tenha colado a pecha de mau pagador.

Atrasos em sequência com clubes diferentes levaram a esta cena, a ponto de o Flamengo, dias atrás, publicar nota oficial lamentando que o clube que deve há tanto tempo para ele esteja a anunciar reforço na casa de quatro milhões de dólares. Não é bom para a imagem do Inter e restringe mercado.

O ano colorado está parcialmente salvo com a faixa no peito do Gauchão. Com asterisco ou não, o fato é que Alessandro Barcellos presidiu o Inter na volta à conquista de um título.

Porém, se viesse a surpresa de um segundo rebaixamento ou se o Inter ficar pelo caminho nas Copas, a crítica potencializa em padrões ainda imprevisíveis. Uma façanha como eliminar o Flamengo nas oitavas da Libertadores daria um salvo-conduto padrão diamante para o presidente e para Roger.

Chance de mudar o cenário

Há uma oportunidade anterior de reversão do pessimismo em que o Inter está envolvido neste fim de semana em que enfrenta o São Paulo no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. É o Maracanã quarta-feira que vem (6).

Reverter sobre o Fluminense, o que está longe de ser impossível tanto quanto longe de ser fácil, traria ao Inter uma vitamina nova e forte o suficiente para mudar o ânimo de quem veste vermelho.

O problema é que não se vê no campo sinais de que este objetivo possa ser alcançado. Em duas partidas seguidas contra times cariocas, o Inter sucumbiu por razões variadas.

Contra o Vasco, os primeiros trinta minutos acintosos de lerdeza e indolência. Contra o Fluminense, a incapacidade de reagir a dificuldades que o time cria contra ele mesmo.

Roger Machado não perde a educação ao responder perguntas duras, raridade entre treinadores sob pressão. No entanto, insiste em decisões que são tão legítimas quanto equivocadas.

A titularidade de Bruno Henrique, por exemplo. Ou a incapacidade de gerar uma rotina goleadora com qualquer um dos centroavantes caros que tem no elenco. Ou a reiterada apatia que abate o Inter em inícios de jogos contra times supostamente inferiores.

Roger abriu a possibilidade de trocar peças para ter melhor desempenho da equipe. Está atrasado na iniciativa. Ainda é tempo, mas com pianos e pianos nas costas dos seus jogadores e dele próprio.

Ano em risco

Enquanto isso, o Flamengo retomou a liderança do Brasileirão e poupou jogadores no primeiro jogo das oitavas contra o Atlético-MG na Copa do Brasil. Filipe Luís está se revelando cada dia mais maduro em sua competência inata de treinador.

E ainda há perspectiva da chegada de mais gente para o já qualificado elenco flamenguista. A lógica joga contra o Inter no enfrentamento de daqui menos de duas semanas.

Dependendo do que aconteça no Brasileirão e na Copa do Brasil até lá, o ano colorado pode estar terminando cedo demais com risco de ruptura em um cenário até aqui intocável.

Definitivamente, o futebol não tem compaixão. Como antecipou Muricy Ramalho em seu paulistês carregado lá em 2003 no seu primeiro ano no Inter, a bola pune.