Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

No páreo
Opinião

Marcelo Marques: Mecenas ou Messias?

O fato é que o Grêmio volta a ter seu presidente virtual

Maurício Saraiva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS