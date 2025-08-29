Marcelo Marques: Mecenas ou Messias?

Marcelo Marques aumentou a expectativa sobre o que virá a fazer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Marcelo Marques voltou ao páreo. Por um lado, gremistas felizes pela retomada do horizonte sorridente que tinha esfumaçado dias atrás. Por outro, um sinal perigoso de instabilidade e arroubos que numa gestão esportiva pode se transformar num eletrocardiograma de risco para o clube.

O fato é que o Grêmio volta a ter seu presidente virtual, um mecenas apaixonado que temeu, ao desistir, ser transformado em Messias. Agora revigorado pelo carinho dos gremistas, Marcelo Marques aumentou a expectativa sobre o que virá a fazer. Mecenas ou Messias?