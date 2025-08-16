Inter vai decidir um ano em 90 minutos

Partida de volta ocorre no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20) Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

O clube que investe R$ 40 milhões mensais no seu elenco é cobrado por sua torcida e representantes nas redes sociais como clube universal que virou. O Flamengo, caso seja eliminado pelo Inter nesta quarta-feira (20), passará por uma turbulência do tamanho da sua nova e inédita grandeza.

Grande, sempre foi. A maior torcida do Rio e do país, o maior espetáculo visual que o Maracanã pode proporcionar, isso sempre foi sinônimo de Flamengo. Hoje em dia, fruto de administrações competentes e responsáveis, ele está maior porque passou a rivalizar com os gigantes do mundo.

Virou notícia quando pagou 25 milhões de euros ao Atlético de Madrid para contratar Samuel Lino, que a carioquice gaiata e irresistível já transformou em Samulino. Antes, tinha trazido Jorginho a tempo de jogar o Mundial. Depois, chegaram Saul e Emerson Royal.

Quem alcança este patamar de competitividade assume uma dimensão mundial, objetivo confesso desta diretoria e também das anteriores. A torcida do Flamengo, desde sempre, é conhecida por seus exageros para o bem e para o mal, o que se explica por sua quantidade.

Imagine quando o clube passa a pagar a maior folha salarial da América Latina. Quem segura a marra? Por isso, ganhar do Inter só de 1 a 0 no Maracanã transfere o potencial de crise para o segundo jogo.

Se o Flamengo avança, como é a lógica, já que joga por dois de três resultados e no ano inteiro não perdeu nenhuma partida por dois gols de diferença, a euforia quintuplica.

Caso o desafiante vá adiante, mesmo a liderança flamenguista no Brasileirão não diminuirá a gravidade da crise. O presidente BAP não cometeria a maluquice de demitir Filipe Luís, mas viveria com certeza seu primeiro grande dissabor como gestor do clube.

Neste cenário, enfrentando o único clube sul-americano que chegou à estratosfera nas receitas e nas despesas ordinárias, o Inter tentará ser épico.

Roger Machado, neste domingo (17), vai colocar em campo mais reservas do que titulares no Campeonato Brasileiro. Desde o pós-jogo no Rio, já deve estar trabalhando seus jogadores para o grande momento que viverão daqui a poucos dias.

A mídia nacional toda centrada no Beira-Rio, Carlo Ancelotti num dos camarotes do estádio, transmissão em TV aberta e fechada, atenção da América Latina inteira para o jogo que vai definir destinos até dezembro.

A classificação do Flamengo para jogar provavelmente contra o Estudiantes de La Plata teria tons de normalidade e fortaleceria a candidatura que já é fortíssima ao título nacional que restou.

O Maracanã com média superior a 50 mil pessoas era comum em 2019, ano encantado de Jorge Jesus. Só agora, segundo semestre de 2025, o Flamengo está de novo colocando este público regularmente a cada rodada.

Aliás, a administração BAP acaba de anunciar lucro de R$ 30 milhões no usufruto do estádio. O círculo virtuoso está em curso, mas resultado de campo nunca deixará de ter o maior valor entre todas as variáveis de um clube de futebol.

Agora veja o Inter. A administração Alessandro Barcellos não consegue escapar do rótulo de má pagadora. A dívida não é abatida, o serviço dela é draconiano e a venda de jogadores promissores da base para aumentar receita depende de serem utilizados, o que não acontece com regularidade.

A folha salarial superestimada não tem perspectiva de esvaziamento. Quem há de pagar a Valencia o que o Inter paga de salário? Então, partindo do princípio de que o título brasileiro subiu no telhado e despencou antes mesmo do fim do primeiro turno, a única possibilidade de uma guinada positiva na temporada é a Libertadores.

Infortúnio do destino, o Inter foi pegar de cara o melhor time do continente. Houve um momento, logo depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, que muitos colorados temiam ver seu time goleado no jogo de ida contra o Flamengo.

A perspectiva real do Inter

A vitória com bom desempenho e correção de peças e desenho de time contra o Bragantino alentou. O favoritismo continuava rubro-negro, mas não mais com o risco de "em dois vira e em quatro acaba".

Este é o contexto em que o Inter chega para o jogo que parece rifar neste domingo contra o Flamengo e, especialmente, é também o cenário onde mais de 50 mil colorados tentarão no berro, na próxima quarta-feira, direcionar a bola para dentro do gol de Rossi.

O Inter não criou uma única chance de gol no Maracanã e jogou um primeiro tempo deprimente, mas melhorou em relação a si mesmo depois do intervalo.

Para abrir a decisão a pênaltis, a única coisa que me parece possível para o jogo da volta, o time colorado terá que fazer o jogo perfeito e contar que o Flamengo faça parecido com o que realizou no segundo tempo da primeira partida.

Cumprindo a missão de tão alto nível de dificuldade, ninguém sabe qual será o novo limite do Inter. Eliminar o melhor da América do Sul pode injetar uma confiança tão espetacular que o leve, mais do que à final, ao título da Libertadores.

Antes de aterrissar em Lima, sede da final do torneio, o Inter terá que superar rivais que serão inferiores ao atual adversário das oitavas. Avançando Libertadores adentro, ruas de fogo serão imagens a correr o mundo. Euforia e pânico se alternarão nas mentes coloradas.

Arrisco o exagero de dizer que não só Porto Alegre e Rio de Janeiro vão parar na próxima quarta-feira. O Brasil também. Não duvido que o continente.