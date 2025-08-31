As fronteiras do domingo

Mesmo sendo inferior ao time carioca, e não é pouca a diferença, o futebol costuma castigar quem troca competição por entretenimento; Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Maracanã estará transformado em Sapucaí até a hora do jogo que o Grêmio vai tentar não perder. Se o Flamengo se contaminar por tudo que o novo patrocinador do peito da camisa está prometendo antes de a bola rolar, crescem as chances do time de Mano Menezes.

Mesmo sendo inferior ao time carioca, e não é pouca a diferença, o futebol costuma castigar quem troca competição por entretenimento. Filipe Luís é atento e acostumado a brejeirices que só na cidade encantada do Rio se permitem. Vai tentar blindar seus jogadores, mas só vai se saber o efeito de tanta serpentina na hora da partida.

Ao Grêmio cabe competir como se fosse o jogo da vida de cada um. Não há fórmula certa para neutralizar este Flamengo. Marcou alto, sobrou espaço. Marcou baixo, deu campo para troca de passes que termina dentro do seu gol. Não se trata de pensar o Flamengo como imbatível, a hora de uma derrota chegará.

Só não há sinais de parte do Grêmio, hoje, de que seja capaz de ser o autor da façanha. Mano Menezes, por conta da dificuldade da empreitada, está previamente absolvido de uma derrota normal. Seu futuro só muda se o Grêmio for o Vitória da vez. Neste caso, até Mano demitia o técnico se fosse o presidente.