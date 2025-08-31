Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Rodada derradeira
Opinião

As fronteiras do domingo

O Grêmio encara o Flamengo no Rio, enquanto o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio

Maurício Saraiva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS