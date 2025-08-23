Após eliminação na Libertadores, Inter abre as portas para a SAF

Cariocas se reforçam com atletas como o espanhol Saúl, mostrando o abismo que há em relação ao Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Alessandro Barcellos capitulou depois da roda que seu time levou do Flamengo na eliminação da Libertadores quarta-feira passada (20). Ele trouxe números avassaladores que explicam na matemática o oceano de diferença entre o Inter e o clube carioca no momento.

Segundo o presidente, o Flamengo investiu no seu elenco um valor 10 vezes superior ao que o Inter conseguiu investir num mesmo e determinado período de tempo. Em campo, este abismo se traduz em Jorginho e Saúl contra Thiago Maia e Alan Rodriguez. Ou em Samuel Lino e Bruno Henrique contra Wesley e Ricardo Mathias.

O dirigente colorado não deixa de ter razão, os números são fortes o suficiente para tornar sólida sua premissa. Porém, seria simplificar demais o processo atribuir todo atraso do futebol do Inter apenas à defasagem espetacular de investimento. Tudo fica mais grave à medida em que o Inter gasta mal o pouco dinheiro que tem. E faz isso há muito tempo.

Recentemente, a imagem do Inter ficou seriamente abalada quando o clube deveu a três ou quatro clubes simultaneamente. Colou na instituição a imagem de mau pagador. Péssimo.

O constrangimento maior foi uma espécie de carta de advertência que o Flamengo publicou quando o Inter contratou o volante do Argentino Juniors por um valor parecido com o que ainda deve aos cariocas por Thiago Maia.

Imagino a cara de paisagem que Alessandro Barcellos teve que fazer na recente reunião que discutiu a implantação em curto prazo do fair-play financeiro.

Aliás, em tempo: é claro que Barcellos é o primeiro a se constranger com o cenário e muito gostaria de não passar por isso. Porém, a vida real nos diz que o contexto é exatamente este e só se anula o rótulo mudando a atitude que o gerou.

Talvez o presidente tivesse estes fatos na cabeça quando disse, após a terceira derrota seguida para o Flamengo, que o Inter precisa sair com urgência deste círculo vicioso que aprofunda a distância do clube para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia.

Clube dos Endinheirados

Ficou evidente que Alessandro Barcellos estava, naquela fala, abrindo as portas do Inter para a SAF. Ou, caso encontre, para o seu bilionário de plantão que ainda não apareceu. Indesmentível, irrefutável e inegável é que o Inter precisa entrar no Clube dos Endinheirados para voltar a ser competitivo.

Caso não aconteça, será periférico por tempo perigosamente indeterminado. Porque os pontos corridos estão fora de questão como faixa no peito, só se ganha campeonato de 38 rodadas tendo elenco além de time.

Sobrava, até então, o sonho dos torneios. Copa do Brasil e Libertadores são competições de encaixe, você faz o combo de duas partidas fora da curva e elimina o time que é melhor do que o seu. Com o Inter, não tem acontecido.

Logo, o que sobra no imaginário de uma torcida capaz de dotar o clube de mais de 100 mil sócios e fazer o espetáculo das Ruas de Fogo como quarta-feira passada é torcer por vaga. Cansativo, uma vez que é um processo repetido em looping.

As alternativas

Alessandro Barcellos gritou por socorro. Na última segunda-feira (18), anunciou a criação de um grupo de notáveis cuja missão será estudar novas formas de gestão e receita. Há de ex-presidentes a técnicos especialistas de ponta em suas áreas.

Na verdade, o que o tal grupo estudará se resume às duas alternativas que já apareceram nesta coluna. Ou bem o Inter entra no mundo da gestão compartilhada e empresarial torcendo que sua SAF seja bem-sucedida ou encontra um bilionário generoso que dê ao Inter capacidade de investimento para qualificar elenco e competir no nível dos clubes que também já citei neste texto.

Não há para onde correr, a menos que seja tomada a decisão de aceitar a distância atual como definitiva e passar a ser tratado como clube médio que o Inter nunca foi e, se tomar providências, nunca será.

A excelência do Flamengo

O clube carioca é o mais próximo de universalizar sua marca e isso não está acontecendo por acaso. Acaba de entrar na lista dos 10 mais bem remunerados do mundo pelo patrocínio do peito da camisa. Trouxe da Europa um jogador de 25 anos por 25 milhões de euros.

Avança como maior favorito no Brasileirão e na Libertadores. Estabeleceu uma governança onde o círculo é virtuoso e não vicioso. Nesta segunda-feira (25), num Maracanã abarrotado, enfrentará o Vitória para ampliar sua margem de pontos na liderança.

Não há como simplesmente replicar o que o Flamengo faz e crer que o resultado será o mesmo. Existe um contexto em que a massa de torcedores no país inteiro ajuda o Rubro-Negro a ver o dinheiro entrar como se fosse uma torneira que basta abrir para a água jorrar.

O que pode ser copiado deste Flamengo é que o clube instituiu uma governança que impede o mau gestor de quebrar a instituição. Antes que acontecesse, o processo seria interrompido porque há instrumentos legais estabelecidos para este fim.

Aqui, sim, imitar é preciso. Sem governança que blinde o clube do gestor incompetente ou venal, o apequenamento é destino irreversível.