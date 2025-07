PSG: do nada ao tudo

Dembélé veste a camisa 10 com ares de protagonista e põe a correr jovens talentosos como Doué e Barcola. JUAN MABROMATA / AFP

Ainda falta a confirmação do título na primeira Copa do Mundo de Clubes, me arrisco consagrando o time francês antes da consumação absoluta do seu sucesso, mas me autorizo esta ousadia que corresponde à ousadia com que Luis Enrique coloca seu time em campo a amassar quem quer que seja.

Mesmo quando perdeu para o Botafogo, derrota justa porque a estratégia de Renato Paiva amordaçou a do treinador espanhol, o PSG atacou todo tempo e criou o suficiente para pelo menos empatar. O Chelsea, aliás, deve ter providenciado a seu técnico o videoteipe daquele jogo para que o exemplo seja seguido neste domingo. A forma como o Botafogo tratou o jogo é a única possível, no momento, para evitar vitória e show do time francês.

Em menos de dois meses, o PSG soma 5 a 0 contra a Inter de Milão na final da primeira Liga dos Campeões conquistada pelos franceses, 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid na abertura do Mundial de Clubes e, cereja mais doce deste bolo encantado, outro quatrilho definitivo sobre o clube mais poderoso do planeta. O Real Madrid de Xabi Alonso será um time forte logo, logo,

O jovem treinador é competentíssimo, mas não entendeu o tamanho da diferença do trabalho coletivo do PSG hoje em dia diante de qualquer adversário. Tudo que sempre imaginei que só Guardiola pudesse propor em audácia e amassamento sobre um adversário está sendo superado por Luis Enrique. O time tem jogadores de seleção espalhados por todas as posições. No entanto, não traz aquilo que perseguiu nos últimos anos como se fosse o Santo Graal: o condutor messiânico, o fora-de-série capaz de, sozinho, colocar a sonhada taça de campeão europeu no luxuoso armário do Paris Saint-Germain.

Na ânsia de conquistar o troféu, o dinheiro árabe do clube francês chegou a juntar aquele que poderia ser, teoricamente, o melhor ataque do Universo. Messi, Neymar e Mbappé corresponderia a Messi, Neymar e Suárez (MSN) no vitorioso Barcelona do mesmo Luis Enrique. Deu erradíssimo. O fracasso do trio se somou aos anteriores do PSG, quando se repetia a falta de atitude, de uma liga que amalgamasse tantos talentos e fizesse, enfim, um time.

Aliás, coube ao atual treinador dar a notícia a Neymar, com quem fora campeão da própria Champions, que ele não estava mais nos seus planos. Messi já tinha saído um mês antes da vinda do comandante e, por último, Mbappé foi embora. Então, contra qualquer previsão e de forma quase sorrateira, o competente treinador iniciou a construção desta equipe que agora encanta até mais do que o melhor Manchester City que vi jogar.

Neste time tão bem-sucedido, às vésperas de ser campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes, somam-se qualidade técnica, vigor, explosão, arranque, velocidade e juventude. Contra a lógica que parta do princípio de que um primeiro volante precisa ser do tamanho de Rodri, até então melhor do mundo na posição, surge um portuguesinho de um metro e meio, Vitinha, a concorrer com o espanhol quanto a quem é o melhor volante do planeta. O grandão do meio-campo do PSG não é o primeiro volante, na verdade pode ser chamado de volante ou meia, Fabián Ruiz.

O trio do meio se completa com outro português, João Neves, o mais discreto deles. Daí em diante, Dembélé veste a camisa 10 com ares de protagonista e põe a correr jovens talentosos como Doué e Barcola. Ou Gonçalo Ramos, que não é titular absoluto, mas está no nível dos demais. Do meio para trás, a qualidade não cai. Além de um goleiro espetacular, Donnarumma, há dois dos melhores laterais do futebol contemporâneo, Hakimi e Nuno Mendes, e uma dupla de zaga de primeira, Marquinhos e Pacho.