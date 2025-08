A hora grande do Inter

Equipe de Roger Machado está caminhando na direção correta. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Se o time de Roger Machado bancar 12 pontos em quatro jogos seguidos desde a volta do Brasileirão, o que depende de vencer o Vasco da Gama neste fim de tarde deste domingo (27) no Beira-Rio, poderá voltar as baterias para as competições eliminatórias com segurança e confiança máximas.

Segurança, porque terá se afastado irreversivelmente de uma zona que não deveria lhe pertencer. Confiança, porque terá vencido quatro partidas consecutivas com evolução de desempenho em todas elas.

Se houve um momento em que o Fluminense pareceu favorito em relação ao Inter, já passou. Os fatores são dois.

O primeiro, a melhora do próprio Colorado na relação direta com o que vinha apresentando até parar para o Mundial de Clubes. O segundo, o adversário perdeu seu melhor jogador e nem remotamente repôs a qualidade de Arias.

Mais do que isso: os três primeiros jogos depois de ser semifinalista da competição vencida pelo Chelsea são de derrota para os cariocas. Renato Portaluppi não conseguiu estabilizar em alta o rendimento surpreendente do seu time nos Estados Unidos.

Neste domingo, a chance de perder para um remotivado São Paulo no Morumbi é imensa. Crespo agiu rapidamente sobre o time são-paulino e ganhou o clássico contra o Corinthians e do Juventude, em Caxias do Sul.

Com casa cheia domingo à tarde, a lógica é ganhar do Fluminense, que encontraria sua quarta derrota seguida. O Inter jogará seu quarto jogo em casa de cinco jogos ocorridos desde o retorno.

Recuperando o bom momento

Com todos os titulares disponíveis, Roger dá sinais de caminhar na direção certa, que nada mais é senão a percorrida no segundo semestre do ano passado com as devidas adaptações para os tempos atuais.

Não há mais Gabriel Carvalho, então joga Carbonero. Tabata pediu para ter chance por dentro, vira reserva natural de Alan Patrick. Thiago Maia, se tiver sequência de primeiro volante, poderá voltar aos bons tempos em que se destacava nesta função no Santos e no Flamengo.

Alan Patrick, se animado e estimulado por um sistema montado para sustentá-lo, terá chance de ser protagonista dos bons, dos raros. A volta de Rochet é um reforço de segurança e grife de luvas.

O Beira-Rio recuperado como fortaleza fecha o combo positivo que sustenta a ideia de uma vitória na quarta-feira (30) contra os cariocas. Logo adiante, vai ser pior.

O Flamengo, recentemente, se encarrega de criar as próprias crises. A mais recente, o médico renomado que torrou De la Cruz para um grupo de WhatsApp.

Foi demitido, óbvio, mas, no dia seguinte, o Flamengo ganhou de virada do Bragantino e, com um jogo a por fazer, ficou a um ponto do Cruzeiro.

Em paralelo, contratou Saul junto ao Atlético de Madrid e está por confirmar o meio-campista da seleção colombiana Carrascal. Seu padrão de atuação no mercado e capacidade de superar dificuldades, mesmo as que ele próprio inventa, é incomparável.

As chances nas copas

Então, se aumentou bastante a chance colorada contra o Fluminense na Copa do Brasil, não tenho o mesmo otimismo em relação à Libertadores da América. Como o Brasileirão já virou o que vem sendo nos últimos anos, isto é, torneio para ganhar vaga na Libertadores e não para ser campeão, o que resta de chance para o Inter ser campeão está nas Copas.

Por outro lado, as notícias oficiosas que tratam de dificuldades financeiras muito sérias não estão entrando no campo. Neste sentido, quanto mais o Inter avançar nas competições eliminatórias mais dinheiro arrecada para fazer frente a tanta dívida e cobrança.

É como se os jogadores, além de jogar pelo motivo mais nobre de ser campeão, jogassem também para fazer entrar verba suficiente que não deixe seus salários atrasarem. De uma forma ou de outra, se o resultado desta corrida maluca for positivo no gramado, valeu.