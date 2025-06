É outro esporte?

Colete chinfrim

O futebol brasileiro é onde se usa um colete chinfrim de cor chamativa colocado no corpo do treinador que não teve o cuidado de vestir uma roupa que não fosse da cor do uniforme do seu time nem do adversário. Aí, fica ele a gritar e gesticular com aquele pequeno colete esvoaçante horroroso como se estivesse à beira do campo num casados versus solteiros valendo engradado de cerveja.