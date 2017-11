O time do Alberto Valentim parou no Cruzeiro. Se vencer na casa corintiana, ficará a dois pontos do líder. Este, por sua vez, desencaixou vertiginosamente. Fábio Carile parece atônito nas entrevistas. Não encontrou o furo no pneu, está tateando.

O título não será de ninguém mais do que do Corinthians ou do Palmeiras. Quero crer que será um grande jogo, mas temo que venha a ser só um festival inútil de carrinhos a iludir o torcedor de que é assim mesmo, competir acima de tudo. Pior; com um 0x0 chato que serviria ao objetivo do Corinthians, mas seria um sinal a mais de que este Brasileirão deveria ser mais bem jogado.