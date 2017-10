Neste sábado, o Inter encherá seu estádio para celebrar os últimos passos que o levarão de volta à Série A. No mundo ideal, seria um encontro afetivo e cheio de admiração da torcida com seu time. Suspeito, porém, que não será desta forma.

Os colorados vão ao Beira-Rio para incentivar, mas se ressentem de um desempenho melhor do time que não é super, mas muito melhor do que qualquer outro da Série B.

O escape proposto por Guto, no entanto, não caiu bem. Tudo está encaminhado para que o treinador permaneça em 2018, há um pré-acerto. O elenco será reforçado, a confiança voltará porque o Inter terá retomado sua posição no céu do futebol brasileiro, o que ainda deixará boa parte da torcida em dúvida sobre os limites ou a ausência deles no trabalho de Guto Ferreira para uma temporada que virá muito mais difícil.