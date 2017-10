Não tenho nada contra Robinho parar diante do marcador e rebolar na frente da bola. Está no jogo, ele assume o risco de levar uma pancada do provocado marcador. Tenho tudo contra a atitude do atacante logo depois, quando perguntou a um jogador da Chapecoense, em meio a uma desavença, onde o cara tinha jogado. Deselegante, humilhante, equivocado.