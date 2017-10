Antonio Vargas / Agencia RBS

Antes da transmissão de quarta-feira, quando nem Casagrande, nem eu tínhamos ideia de como o Grêmio resolveria o jogo a seu favor, conversei com o ex-centroavante do Corinthians e da Seleção sobre um dos seus raros amigos no futebol. Dito pelo próprio Casão, Renato Portaluppi é um dos raros. Casagrande me disse que se falam com frequência. Sua preocupação, antes da partida, era com o risco de o Grêmio se atrapalhar e de seu amigo ficar queimado no cenário dos treinadores brasileiros.

Casão me falou que jamais imaginou Renato de treinador. Quando jogadores e colegas de quarto, não falavam de futebol, só de noite, me disse Casagrande. Renato era de ir para dentro, um para um, vou resolver do meu jeito, nunca se preocupou com sentido tático quando calçava chuteiras, lembrou Casão. Depois, por um longo tempo Renato Portaluppi tinha um hobby remunerado, expressão usada pelo meu parceiro de transmissão quarta-feira passada.

Casagrande via Renato como um cara que treinava um time um pouquinho, entendiava-se e voltava para o futevôlei. Desde sua última passagem pelo Grêmio, orgulhou-se Casagrande, não é mais assim. Perguntei a ele qual foi o ponto de corte para Renato mudar de turma como técnico. Casagrande não vacilou: as quatro últimas partidas da Copa do Brasil conquistada pelo Grêmio em 2016.

Ali, Renato mexeu no desenho do time, encontrou soluções, firmou conceitos e venceu Cruzeiro e Atlético- MG para ser campeão. Quando perguntei que futuro Casagrande projetava para Renato como treinador em 2018, por exemplo, Casão cogitou o Grêmio, mas também disse que gostaria de ver Renato Portaluppi tendo chance no São Paulo ou no Santos para ampliar seu mercado de trabalho.