Tarifaço: BNDES pede aporte de R$ 7,2 bilhões ao governo federal para socorrer empresas

Pedido do BNDES ao Tesouro visa reforçar linha de crédito para empresas afetadas pela tarifa extra de 25% dos EUA. Vanderlei Almeida / AFP

O Ministério da Fazenda confirmou nesta sexta-feira (17) um pedido de aporte do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump. A instituição solicitou a liberação de R$ 7,25 bilhões ao Tesouro para fazer frente a novas demandas por linhas de crédito com juros subsidiados, reforçando o FGE (Fundo de Garantia à Exportação).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, garantiu que o programa Brasil Soberano, lançado após as primeiras tarifas impostas pelos Estados Unidos no ano passado, será reforçado agora para amenizar os prejuízos das empresas afetadas pela tarifa extra de 25%.

Além do aporte solicitado ao Tesouro nesta semana, o BNDES já havia recebido R$ 7,75 bilhões para viabilizar as primeiras operações de socorro às empresas. O banco estatal de fomento também se comprometeu a aportar R$ 6 bilhões em recursos próprios no programa.

Com a confirmação do novo tarifaço, o BNDES prevê crescimento na procura por financiamentos nas próximas semanas. Além do aporte solicitado nesta semana, outros repasses poderão ser necessários em breve. Por isso, o Ministério da Fazenda avalia o lançamento de uma nova edição do Brasil Soberano, para ampliar a oferta de recursos.