Tarifaço: BNDES pede aporte de R$ 7,2 bilhões ao governo federal para socorrer empresas

O Ministério da Fazenda confirmou nesta sexta-feira (17) um pedido de aporte do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço do governo de Donald Trump. A instituição solicitou a liberação de R$ 7,25 bilhões ao Tesouro para fazer frente a novas demandas por linhas de crédito com juros subsidiados, reforçando o FGE (Fundo de Garantia à Exportação).
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, garantiu que o programa Brasil Soberano, lançado após as primeiras tarifas impostas pelos Estados Unidos no ano passado, será reforçado agora para amenizar os prejuízos das empresas afetadas pela tarifa extra de 25%.
Além do aporte solicitado ao Tesouro nesta semana, o BNDES já havia recebido R$ 7,75 bilhões para viabilizar as primeiras operações de socorro às empresas. O banco estatal de fomento também se comprometeu a aportar R$ 6 bilhões em recursos próprios no programa.
Com a confirmação do novo tarifaço, o BNDES prevê crescimento na procura por financiamentos nas próximas semanas. Além do aporte solicitado nesta semana, outros repasses poderão ser necessários em breve. Por isso, o Ministério da Fazenda avalia o lançamento de uma nova edição do Brasil Soberano, para ampliar a oferta de recursos.
Segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos estão sujeitas à tarifa extra de 25%, o que significa cerca de US$ 7,4 bilhões — dados de 2024, anteriores às primeiras tarifas.