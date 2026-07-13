STF e a autocontenção de papel

Ministros do STF adotam medidas de grande repercussão, como bloqueio de bens e buscas, a poucos meses das eleições. Antonio Augusto / STF / Divulgação

As recentes decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) mostram que a prometida autocontenção da Corte dificilmente sairá do papel. Pelo contrário. A menos de três meses das eleições, os ministros voltam a ocupar o centro do debate político com decisões controversas e de ampla repercussão.

No fim da última semana, o ministro Flávio Dino ganhou o noticiário ao determinar o bloqueio de bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, no valor de até R$ 119 milhões, no âmbito de uma investigação sobre emendas parlamentares.

A Polícia Federal (PF) identificou registros de empenho de 21 emendas que teriam sido destinadas por indicação do cacique partidário – que não possui mandato parlamentar.

O prosseguimento das investigações poderá confirmar irregularidades ou até mesmo a prática de crimes. Ainda assim, há uma distância considerável entre o uso de influência política na destinação de emendas (comum a vários partidos) e a imposição imediata de um bloqueio patrimonial dessa magnitude. A decisão, aliás, não aponta indícios de enriquecimento pessoal ou de apropriação direta dos valores.

O ministro Alexandre de Moraes também tratou de recolocar o Supremo no centro das atenções. Determinou que a Polícia Federal cumprisse mandado de busca na residência de Jair Bolsonaro em busca de armas de fogo que não foram localizadas.

Os advogados do ex-presidente já haviam informado ao ministro, por escrito, o destino de todas as armas registradas em seu nome. Diante de inconsistências que identificou na documentação, Moraes optou pela diligência – caminho que, evidentemente, amplia a repercussão pública.

Ao assumir a presidência da Corte, há quase um ano, o gaúcho Edson Fachin advertiu que um Judiciário submisso ao populismo perde credibilidade. Também defendeu que a prestação jurisdicional não deve se transformar em espetáculo e exige contenção.

No ambiente de crescente desgaste da imagem do Supremo junto à opinião pública, as palavras de Fachin parecem encontrar cada vez menos eco entre os colegas de Corte.