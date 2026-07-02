Proposta alternativa da Fazenda para dívidas rurais prevê R$ 100 bilhões do Tesouro em 10 anos

Um dos objetivos da alternativa é garantir condições de renegociação para quem teve perdas relacionadas ao clima. Renan Mattos / Agencia RBS

O Ministério da Fazenda está na fase final de elaboração de um texto alternativo ao projeto de renegociação de dívidas rurais que tramita no Congresso. A coluna teve acesso a detalhes da nova proposta, que será apresentada na semana que vem a representantes da bancada da agropecuária.

O ministro Dario Durigan, segundo interlocutores, está disposto a comprometer até R$ 100 bilhões do Tesouro em um período de 10 anos. Este seria o custo total do novo projeto, prevendo equalização de juros para oferecer taxas abaixo do mercado aos produtores endividados.

O titular da Fazenda segue resistente ao uso do fundo social do Pré-Sal e de outras fontes semelhantes para o alongamento dos contratos. Também considera que o Projeto de Lei (PL) 5.122, que aguarda nova análise da Câmara, possui uma série de excessos, permitindo o enquadramento de produtores que não tiveram perdas expressivas por efeitos climáticos extremos.

Caso haja um acordo sobre a nova proposta, o governo poderá editar uma Medida Provisória (MP), que tem validade imediata. Tanto o governo quanto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), entendem que a proposta precisa ser bem mais restritiva que a última versão do projeto, que passou por modificações no Senado.

Um dos principais envolvidos no debate, o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT), afirmou que o objetivo é garantir condições de renegociação para quem realmente teve perdas relacionadas ao clima.

— As mudanças feitas no Senado abrem para o país todo e incluem produtores que não tiveram prejuízo por causa de estiagem ou de enchente — disse o deputado gaúcho à coluna.

Pimenta concorda, no entanto, que o governo precisa alterar os critérios de adesão para não incorrer nas limitações de outra Medida Provisória, editada em setembro do ano passado, que terminou com mais de R$ 4 bilhões represados.

— Já reforcei com o ministro Durigan que as garantias precisam ser flexibilizadas. Sem isso, os produtores que precisam vão ficar mais uma vez sem acesso — complementou.

Na próxima terça-feira (7), a proposta do governo será apresentada ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Da bancada gaúcha, os principais envolvidos no debate são os deputados Alceu Moreira (MDB), ex-presidente da FPA, e Afonso Hamm (PP), relator do projeto original.

Dificuldade para sair do papel

Apesar de ser considerado pelo setor produtivo como o texto ideal para uma renegociação ampla de dívidas, o projeto de lei 5.122 é autorizativo. Ele depende da iniciativa do Executivo para ser implementado. Por isso, apenas a eventual aprovação do texto pela Câmara não significaria, necessariamente, a aplicação dos recursos.