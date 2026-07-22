Por que Lula deve evitar retaliação aos Estados Unidos

Governo Lula prioriza apoio a exportadores e diversificação de mercados, evitando retaliação direta às tarifas dos EUA. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Apesar de contar com mecanismos de reação ao tarifaço previstos na Lei da Reciprocidade, o governo Lula dá sinais de que não pretende adotar medidas mais duras de retaliação aos Estados Unidos. Além de considerar os impactos sobre a economia brasileira, a avaliação no Planalto é de que responder às ações de Donald Trump na mesma moeda colocaria o Brasil no mesmo patamar de iniciativas consideradas injustificáveis, com potencial custo político.

Auxiliares de Lula avaliam que a maior parte da população tem percebido o Brasil como vítima da ala ideológica do governo Trump. Na visão do governo, uma reação mais contundente poderia transmitir a imagem de que o Planalto opta pelo confronto, e não pelo diálogo — marca tradicional da diplomacia brasileira nas relações internacionais.

Nesta quarta-feira (22), Lula anunciará, no Palácio do Planalto, um reforço ao programa Brasil Soberano, que utiliza recursos do Tesouro Nacional e do BNDES para socorrer exportadores por meio de financiamentos subsidiados e outras medidas de apoio. Em contrapartida, as empresas beneficiadas deverão assumir compromissos, como a manutenção dos empregos.

Além de buscar reduzir os impactos internos de uma provável queda nas exportações com a sobretaxa de 25%, o governo pretende ampliar os incentivos à diversificação de mercados, com o objetivo de diminuir a dependência brasileira do mercado americano em alguns setores. A avaliação é de que uma estratégia baseada em fortalecimento da economia e ampliação de parcerias tende a produzir resultados mais consistentes do que um embate direto com a Casa Branca.