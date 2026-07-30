Por que as pesquisas de Senado são tão frágeis neste momento

Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Manuela d’Ávila (PSOL), Marcel Van Hattem (Novo), Paulo Pimenta (PT) e Ubiratan Sanderson (PL). Lucas Kloss,MDB,André Ávila,Pablo Valadares,Ezequiel Lemos / Agência RBS,Divulgação

Pesquisas de intenção de voto para o Senado costumam ser imprecisas até mesmo na véspera da eleição. Imagine a pouco mais de dois meses do pleito. Não se trata de erro metodológico nem de desonestidade dos institutos. A explicação é mais simples: a maioria dos eleitores ainda não decidiu em quem votar.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) reforça esse cenário. Apenas 34% dos entrevistados disseram que a escolha já está definida. Outros 62% afirmaram que ainda podem mudar de candidato, enquanto 4% não souberam responder.

O desconhecimento sobre os postulantes também permanece elevado e mudou pouco na comparação entre os levantamentos realizados no fim de abril e no fim de julho.

Há ainda um fator que dificulta a leitura das pesquisas. A eleição para o Senado escolhe dois representantes por Estado, o que costuma gerar mais dúvidas entre os eleitores. É comum haver confusão sobre os votos, a definição de apenas um nome ou escolhas que desafiam a lógica do ponto de vista ideológico.

O levantamento da Quaest mostra que candidatos com longa trajetória política e que já estão em ritmo de pré-campanha seguem pouco conhecidos pela maior parte do eleitorado.

No topo da lista aparece a ex-deputada Manuela d’Ávila (PSOL). Hoje, 28% dizem não a conhecer, 30% afirmam que a conhecem e votariam nela, enquanto 42% dizem conhecê-la, mas não votariam.

O ex-governador Germano Rigotto (MDB) é desconhecido por 39% dos entrevistados. Entre os que o conhecem, 26% votariam nele e 35% rejeitam seu nome.

O deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta (PT) é desconhecido de 41% dos eleitores. Outros 21% afirmam que votariam nele, enquanto 38% dizem que o conhecem, mas não o escolheriam.

Em seguida aparece o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo), desconhecido por 67% dos entrevistados. Entre os que o conhecem, 19% votariam nele e 14% não votariam.

Na sequência vêm o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), desconhecido por 77% do eleitorado, com 12% de potencial de voto e 11% de rejeição, e o deputado estadual Frederico Antunes (PSD), desconhecido por 81%, com 6% de potencial de voto e 13% de rejeição.