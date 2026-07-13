Por que a proibição de visitas de Flávio Bolsonaro ao pai afeta diretamente a pré-campanha

Medida do STF impede Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias durante fase crucial da pré-campanha. TON MOLINA / AFP

A proibição de visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, afeta diretamente a pré-campanha à presidência da República. Além de ser um dos principais conselheiros do projeto, o ex-presidente tenta administrar um embate interno entre o filho e a ex-primeira-dama, Michelle.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que o senador descumpriu ordem expressa para que manifestações do ex-presidente não fossem divulgadas em redes sociais no momento em que publicou uma carta assinada por ele, além de se valer do direito de visita para desvio de finalidade.

O senador foi à residência do pai, no último sábado (11), no momento em que Michelle tinha compromisso fora. A crise na relação entre os dois alcançou o pior estágio até agora.