Por que a proibição de visitas de Flávio Bolsonaro ao pai afeta diretamente a pré-campanha

A proibição de visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, afeta diretamente a pré-campanha à presidência da República. Além de ser um dos principais conselheiros do projeto, o ex-presidente tenta administrar um embate interno entre o filho e a ex-primeira-dama, Michelle.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que o senador descumpriu ordem expressa para que manifestações do ex-presidente não fossem divulgadas em redes sociais no momento em que publicou uma carta assinada por ele, além de se valer do direito de visita para desvio de finalidade.
O senador foi à residência do pai, no último sábado (11), no momento em que Michelle tinha compromisso fora. A crise na relação entre os dois alcançou o pior estágio até agora.
Além de fortalecer a influência que Michelle tem sobre o marido, a proibição das visitas de Flávio poderá dificultar que ele contorne, com aval do pai, as dificuldades que poderão surgir durante a campanha ao Planalto.