Os malabarismos de Flávio sobre o tarifaço

Flávio Bolsonaro participa de audiência pública em Washington para tentar evitar sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Daniel RAMALHO / AFP

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tentará, a partir desta semana, nos Estados Unidos, reverter um problema que ele e seus familiares ajudaram a construir. Os argumentos técnicos sobre o tarifaço já ficaram em segundo plano. O objetivo agora é simples e direto: convencer Donald Trump de que a medida poderá favorecer a reeleição do presidente Lula.

É verdade que a sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, que pode entrar em vigor a partir do dia 15, faz parte de uma estratégia global de Trump, que despreza aliados históricos em busca de vantagens econômicas. Mas, no Brasil, a insistência da família Bolsonaro por sanções ao próprio país foi tão estridente que é impossível dissociar uma coisa da outra.

Além do tarifaço, que no Rio Grande do Sul impacta 88% dos itens vendidos aos americanos, a preocupação da diplomacia brasileira é com a possibilidade de sanções a empresas nacionais ou multinacionais que utilizam instrumentos questionados pela Casa Branca, como o Pix, acusado de concorrência desleal.

Flávio está inscrito para falar em audiência pública em Washington, nesta terça-feira (7), no âmbito da investigação aberta pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos). O espaço é aberto para manifestações de representantes do setor privado e da sociedade civil.

Desde o ano passado, o Itamaraty encaminhou uma série de manifestações rebatendo as justificativas para retaliação comercial.

Mais do que pedir publicamente o adiamento da taxação, o senador viajou aos Estados Unidos em busca de reuniões reservadas com interlocutores de Trump. Se conseguir sensibilizá-los sobre o impacto eleitoral das medidas nas eleições de outubro, ele acredita que poderá colher os dividendos políticos de uma vitória pessoal.

O desafio é sustentar esse discurso sem tropeçar nas próprias contradições. Ao mesmo tempo em que tenta defender o Pix e convencer Trump a recuar do tarifaço, Flávio faz acenos à agenda da Casa Branca, prometendo, por exemplo, restringir transações com países não ocidentais.