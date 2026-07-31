Neutralidade do centrão impacta a candidatura de Flávio Bolsonaro

A decisão de neutralidade do PP e União Brasil reduz tempo de TV e limita alianças da campanha de Flávio Bolsonaro PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) estava disposta a ser vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas não conseguiu convencer as lideranças da federação que une o seu partido e o União Brasil. A neutralidade anunciada pelas siglas do centrão impacta diretamente a campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de não ser um fenômeno eleitoral, Tereza Cristina era vista como um nome fundamental para garantir mais equilíbrio ao projeto de Flávio. Além de ter ótimo trânsito junto ao agronegócio, a senadora tem o respeito do setor empresarial e é considerada uma das melhores articuladoras políticas do Congresso.

Nos últimos dias, a notícia de que Tereza estava disposta a compor com Flávio animou lideranças que defendem uma postura mais moderada do senador. Agora, estas mesmas autoridades acreditam que Flávio pode radicalizar o discurso e se aproximar cada vez mais de setores pouco preocupados com equilíbrio institucional e pacificação política.

Outro impacto direto é no tempo de rádio e TV de Flávio na campanha. A aliança formal garantiria mais tempo de exposição. No entorno do senador, também havia expectativa de que a posição do PP e do União Brasil impulsionasse a aliança com o Republicanos — que ainda não anunciou se ficará neutro ou se fechará aliança com o pré-candidato do PL.

Nas últimas semanas, aliados do presidente Lula trabalharam com afinco a favor da neutralidade da federação. No governo, a ideia é fortalecer alianças regionais com membros do PP e do União que sejam menos alinhados ao bolsonarismo.