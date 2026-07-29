Negociações avançam, e senadora Tereza Cristina pode ser confirmada vice de Flávio Bolsonaro

Tereza Cristina foi ministra da Agricultura no governo Jair Bolsonaro. Félix Zucco / Agência RBS

Após duas negativas, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) admitiu nesta terça-feira (28) a aliados que poderá aceitar o convite para ser vice de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à presidência da República. A costura começou a avançar a partir do envolvimento de lideranças políticas e empresariais, em encontros que ocorreram no início desta semana em São Paulo e Brasília.

Segundo apurou a coluna, novas conversas vão ocorrer nos próximos dias para que Flávio e seus aliados tentem convencer lideranças do PP e do União Brasil que ainda resistem à formalização do apoio a Flávio.

Autoridades envolvidas na discussão dizem que, caso a aliança avance, será mais fácil viabilizar também a entrada do Republicanos no projeto.

No último sábado, Flávio realizou sua convenção sem nenhum apoio de peso além do PL. Dias antes, PP e União informaram que não estavam dispostos a uma aliança nacional, mas as conversas não cessaram.

Emissários do presidente Lula têm atuado nos bastidores para evitar uma aliança formal de partidos do centrão com Flávio. Dessa forma, as lideranças regionais ficam liberadas para acordos locais, o que em muitos Estados beneficiaria o petista.