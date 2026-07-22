Lula evita falar em retaliação e promete manter negociações com EUA

Governo anuncia apoio a exportadores afetados pelo tarifaço dos EUA e busca ampliar acordos com outros mercados. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Brasil se recusa a "ficar chorando" diante do tarifaço e vai procurar outros mercados para ampliar suas exportações, disse nesta quarta-feira (22) o presidente Lula. Ao anunciar medidas de apoio aos empresários brasileiros, o petista evitou falar em retaliação e garantiu que manterá negociações com o governo de Donald Trump.

— Estamos na mesa de negociação, já procuramos várias vezes [a Casa Branca] e nunca encontramos reciprocidade na conversa. Isso vai aumentar nosso antagonismo aos EUA? Não. Não vamos sair da mesa de negociação — sustentou o presidente, em evento no Palácio do Planalto.

Além de oferecer crédito subsidiado e garantias a empresas prejudicadas pelas tarifas, Lula incentivou a diplomacia brasileira a intensificar algo que já começou desde os primeiros anúncios de Trump: diversificação de mercados e defesa do multilateralismo.

— Em política e geopolítica, não dá para achar que o mundo acabou. Temos que procurar saída, o Brasil é grande e tem credibilidade no mercado internacional — complementou.

A medida provisória assinada por Lula com a terceira edição do Brasil Soberano beneficia exportadores atingidos pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos com base nas seções 232 e 301 da legislação comercial norte-americana.

A Seção 232 afeta setores como aço, alumínio, automóveis e móveis. Já as medidas da Seção 301 alcançam produtos dos setores de madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar.

O programa também atenderá empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente aquelas que exportam para países do Golfo Pérsico.

Serão contemplados ainda setores considerados estratégicos para a balança comercial e para a segurança produtiva do país, entre eles fertilizantes, minerais críticos e estratégicos, produtos químicos, farmacêuticos, têxteis, automotivos, equipamentos eletrônicos, máquinas e materiais elétricos.