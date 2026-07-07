Divergências entre governo e bancada ruralista ainda travam resolução sobre dívidas

Dario Durigan apresenta esboço de novo modelo de renegociação das dívidas rurais. Lula Marques / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, apresentou a representantes da bancada ruralista, nesta terça-feira (07), o esboço de um novo modelo de renegociação das dívidas rurais. Não houve acordo, mas os deputados enxergam avanço em relação a propostas anteriores. Uma nova reunião ainda nesta semana tentará superar divergências sobre uma série de itens do texto, especialmente sobre os critérios de enquadramento das dívidas.

A ideia do governo é permitir o alongamento de contratos com juros subsidiados apenas para quem comprovar perdas relacionadas ao clima. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) quer incluir produtores com prejuízos de renda não relacionados à estiagem ou excesso de chuvas, e sim em função da instabilidade nos custos de produção.

— Nós entendemos que quem teve perdas climáticas, como no Rio Grande do Sul, precisa da renegociação. Mas o cerne do texto aprovado no Senado é justamente o enquadramento daqueles que tiveram perda de renda devido aos problemas do endividamento rural. Nós vamos insistir nisso e não abriremos mão — disse o presidente da FPA, Pedro Lupion (Republicanos-PR).

Na comparação com o projeto de lei 5.122, que tramita no Congresso e é considerado o texto ideal pelo setor produtivo, também há diferenças , por exemplo, sobre as linhas de juros, prazos de pagamento e limites para renegociação.

Entre os pontos de avanço no debate, segundo os parlamentares, estão a flexibilização de garantias pelos devedores e a possibilidade de inclusão de CPRs (Cédulas de Produto Rural) na renegociação.