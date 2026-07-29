Deputados gaúchos explicam registro de motorista de Vorcaro em gabinetes

Ubiratan Sanderson (PL-RS) e Pedro Westphalen (PP-RS). Michel Jesus,Karine Viana / Divulgação,Palácio Piratini/Divulgação

Os deputados federais Pedro Westphalen (PP-RS) e Ubiratan Sanderson (PL-RS) disseram à coluna, nesta quarta-feira (29), que não possuem qualquer relação com o motorista Sidney Santos, que já atuou para o banqueiro Daniel Vorcaro. Eles reagiram com indignação à publicação feita pelo portal Metrópoles sobre a suposta presença de Santos em seus gabinetes, em fevereiro de 2024.

Apesar de não ser investigado pela Polícia Federal (PF), Santos foi citado como o responsável por levar documentos que firmariam suposta parceria ilegal entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). No caso das visitas aos gabinetes de deputados, a reportagem mostra apenas o registro realizado na portaria da Câmara.

Sanderson argumentou que o ingresso à sede do Legislativo exige apenas o anúncio, na recepção, do local que será visitado. O gabinete não é consultado e não há acompanhamento para conferir se o destino será o informado.

O deputado solicitou imagens à Polícia Legislativa para conferir se o homem foi até o seu gabinete, mas assegura que ele e seus funcionários não tiveram contato com o motorista.

— Apesar de ele informar que iria ao meu gabinete, ele não foi. Não conheço e nunca recebi esse sujeito. Fui um dos primeiros deputados a assinar a CPI do Banco Master e um dos que mais cobram a instauração dessa CPI — argumentou.