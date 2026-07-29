Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Esclarecimento
Notícia

Deputados gaúchos explicam registro de motorista de Vorcaro em gabinetes

Parlamentares citados em reportagem garantem não ter qualquer relação com emissários do Banco Master

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Matheus Schuch

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS