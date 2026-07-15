Matheus Schuch

Saída negociada
Notícia

Como foi a costura política que viabilizou um difícil acordo sobre dívidas rurais

Após meses de negociações, governo e bancada ruralista selaram entendimento que deve atender à maioria dos agricultores endividados

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