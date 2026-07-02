Comissão aprova PEC que cria fundo constitucional para as regiões Sul e Sudeste; entenda os próximos passos

PEC que institui fundos constitucionais de financiamento para as regiões Sul e Sudeste segue para o Plenário. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui fundos constitucionais de financiamento para as regiões Sul e Sudeste foi aprovada, nesta quinta-feira (2), pela comissão especial formada para discutir o tema na Câmara. O texto também prevê aumento em um ponto percentual dos repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Agora, a proposta seguirá para o Plenário, onde o cenário para votação ainda é considerado incerto. Em caso de aprovação, o texto ainda terá de ser analisado pelo Senado. O governo resiste à criação dos fundos constitucionais e ao acréscimo no FPM em função do impacto para os cofres do Executivo federal.

O parecer aprovado nesta quinta foi elaborado pelo relator Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). O texto projeta que o aumento escalonado do FPM representaria R$ 5,35 bilhões em 2027 e R$ 11,2 bilhões em 2028. Os novos fundos destinados ao Sul e ao Sudeste seguiriam o mesmo cronograma de valores, nos respectivos anos.

Jardim afirma que, por se tratar de fundos de financiamento, esses repasses têm natureza de despesa financeira e não produzem impacto primário direto nas contas públicas.

Além disso, o relator argumenta que as mudanças fortalecem o pacto federativo, reduzem desigualdades regionais e ampliam o acesso a crédito para o setor produtivo, sem reduzir os recursos atualmente destinados aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Mobilização gaúcha

Dois deputados gaúchos participaram de forma presencial da reunião da comissão nesta quinta: Marcel Van Hattem (Novo) e Sérgio Turra (PP). Os demais integrantes da comissão marcaram presença virtual e não fizeram manifestações.

Apesar de comemorarem a aprovação na comissão, deputados que defendem a matéria alertam que o avanço em plenário será extremamente difícil, especialmente pela resistência da área econômica do governo e de parlamentares de outras regiões.

— Vamos precisar de boa pressão dos nossos parlamentares e também dos prefeitos, já estou articulando um movimento com as entidades — disse Van Hattem.

O deputado ressaltou, durante a reunião, que o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Rio Grande do Sul aumentou depois da enchente.

— Só no Estado, temos 1,6 milhão de pobres. Número muito próximo de Amazonas, Rio Grande do Norte e Alagoas, por exemplo. É uma visão muito preconceituosa dizer que não precisamos do dinheiro dos impostos que nós geramos — complementou.

Por envolver no mesmo texto a criação dos fundos constitucionais e o incremento no repasse aos municípios, os parlamentares apostam na força de prefeitos e outras autoridades municipais para pressionar que o Congresso aprove o tema.