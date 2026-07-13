Matheus Schuch

Restrição judicial
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Bolsonaro pode debater campanha na prisão? Pedido de Flávio relembra encontros entre Lula e Haddad

Pré-candidato do PL lembra que o petista teve influência, mesmo preso, na campanha desde 2018

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