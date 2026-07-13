Bolsonaro pode debater campanha na prisão? Pedido de Flávio relembra encontros entre Lula e Haddad

Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai por decisão do STF. Wilson Dias / Agência Brasil

A decisão judicial que proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai reacendeu comparações com o período em que o presidente Lula esteve preso em Curitiba, após a condenação na Operação Lava-Jato. Na época, Lula recebia visitas frequentes do então candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad.

O paralelo tem sido explorado pelo filho de Jair Bolsonaro para contestar as restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes determinou a proibição de visitas por 90 dias após a divulgação de uma carta assinada pelo ex-presidente.

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“O contraste é evidente. Preso em 2018, Lula recebeu centenas de visitas e manteve interlocução política com seus aliados, inclusive Fernando Haddad. Durante a campanha eleitoral, manifestou-se publicamente por cartas, chegando a pedir votos para o candidato que o substituiu. Ainda preso, concedeu entrevistas à imprensa e suas declarações repercutiram amplamente nas redes sociais”, afirmou o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro.

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Assim como Flávio fez agora em relação ao pai, Haddad também foi constituído advogado de Lula para ter direito às visitas periódicas. Na ocasião, os encontros eram utilizados para discutir a estratégia eleitoral do PT na disputa presidencial de 2018 contra Jair Bolsonaro.