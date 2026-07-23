Abertura de investigação sobre filme de Bolsonaro ocorre em péssima hora para Flávio

Inquérito investiga repasse de R$ 61 milhões ao filme sobre Bolsonaro, ampliando incertezas para Flávio na eleição. Vittor Sales / Divulgação

A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a abertura de um inquérito para investigar o repasse de Daniel Vorcaro ao filme sobre a vida de Jair Bolsonaro acendeu um sinal de alerta no entorno de Flávio Bolsonaro. A preocupação mais imediata é com a formação de alianças para a disputa eleitoral.

A notícia chega na reta final das conversas com a cúpula do Republicanos e um dia depois de a federação União Progressista informar que não pretende formalizar apoio ao senador.

Com a convenção partidária marcada para sábado (25), Flávio pretendia encerrar a semana com a chapa definida. Agora, passa a enfrentar um obstáculo adicional diante da desconfiança em torno do financiamento do filme.

Antes da abertura do inquérito, solicitada pela Polícia Federal (PF) com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), as suspeitas haviam sido expostas apenas em reportagens.

O repasse de R$ 61 milhões do dono do Banco Master para a produção cinematográfica teve a intermediação de Flávio. Embora a abertura do inquérito não represente, por si só, a comprovação de qualquer irregularidade, é certo que manterá o senador sob pressão até a eleição, com a possibilidade permanente de novos desdobramentos.

O receio aumenta por causa de outra frente de apuração: a emissão de notas fiscais por supostos serviços de advocacia a uma empresa ligada a Vorcaro. Até o momento, esse caso também veio a público apenas por meio de reportagens.