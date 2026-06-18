Matheus Schuch

Matheus Schuch

Jornalista (PUCRS) e mestre em comunicação (UnB). Em Brasília, traz bastidores dos Três Poderes e analisa o cenário político. Já atuou como repórter multimídia do Grupo RBS na capital federal, em Porto Alegre e Caxias do Sul. Também tem passagens como setorista de Política e de Economia no jornal Valor Econômico e no Grupo Bandeirantes.

Investigação
Análise

Relação entre Vorcaro e líder do governo no Senado começou com programa de crédito consignado na Bahia

Jaques Wagner se envolveu na privatização de uma rede estatal de supermercados que depois fortaleceria negócios do Master

Matheus Schuch

RBS Brasília

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS