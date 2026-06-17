Presidente da Câmara repete versão da Fazenda sobre "pauta-bomba" e deve dificultar renegociação de dívidas dos agricultores

Presidente da Câmara condiciona votação do projeto à revisão do texto aprovado no Senado. Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), demonstra resistência ao texto aprovado pelo Senado sobre a renegociação de dívidas dos agricultores e indicou nesta semana que não colocará o projeto em pauta, a não ser que ele passe por alterações. A coluna apurou que Motta tem repetido aos deputados a declaração do Ministério da Fazenda de que o projeto é uma "pauta-bomba" – referência a temas que geram forte impacto para as contas públicas.

Representantes dos produtores contestam a estimativa da Fazenda de que o impacto no superávit primário com a renegociação de dívidas pode chegar a R$ 139,8 bilhões. O valor, segundo nota técnica da pasta, seria alcançado ao longo de 13 anos, com equalização de juros e encargos.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) considera que os números estão inflados e desprezam um dos pilares do projeto: o uso de fundos administrados pela Fazenda, que não afetam a política fiscal, como lastro para alongamento dos contratos.

Além da resistência de Motta ao conteúdo do texto, há uma preocupação do setor produtivo com o calendário. O presidente da Câmara indicou que não avançará nas negociações antes do começo de julho porque na semana que vem o Congresso não terá sessões presenciais. Os congressistas serão liberados em função das tradicionais festas de São João.

O prazo preocupa o setor porque o Plano Safra está em fase final de definição e precisa ser lançado até o final deste mês. A possibilidade de o projeto avançar antes disso, portanto, é próxima de zero, e a falta de uma solução poderá deixar muitos produtores que estão endividados sem condições de acessar novas linhas de financiamento.

Vai e vem no Congresso

O projeto de renegociação de dívidas já foi votado e aprovado pelos deputados na metade do ano passado. Uma nova análise é necessária porque o texto passou por alterações durante a tramitação no Senado.

Na prática, a primeira versão, que teve aval dos deputados e foi colocada em votação por decisão de Motta, já trazia impacto semelhante para as contas públicas. A diferença, agora, é que o clima político mudou.