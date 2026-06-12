O recado de Geraldo Alckmin sobre o futuro da nova fábrica da CMPC no RS

Investimento de R$ 27 bilhões é considerado o maior da história do Rio Grande do Sul. CMPC / Divulgação

O governo federal vai mobilizar todas as suas forças para garantir a instalação da nova fábrica da CMPC em Barra do Ribeiro, garantiu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Na noite de quinta-feira (11), ele recebeu o CEO do grupo chileno, Francisco Ruiz-Tagle, para avaliar o impasse criado por um questionamento do Ministério Público Federal (MPF) acerca do licenciamento para a obra.

Durante a reunião, Alckmin telefonou ao advogado-geral da União, Jorge Messias, para inteirá-lo de detalhes do projeto Natureza. O investimento de R$ 27 bilhões é considerado o maior da história do Rio Grande do Sul.

Segundo apurou a coluna, o governo prepara uma manifestação oficial a favor do empreendimento, que deve ser lançada nas próximas semanas. Um dos principais órgãos federais envolvidos na análise do projeto, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) reiterou nesta semana posicionamento favorável ao trâmite da licença ambiental.

Além de Ruiz-Tagle, participaram da audiência com Alckmin o vice-presidente de Relações Institucionais da CMPC, Augusto Robert; e o diretor-geral da empresa no Brasil, Antonio Lacerda.

Questionamento no MPF

O licenciamento ambiental do empreendimento é alvo de questionamentos do procurador Ricardo Gralha Massia, do Ministério Público Federal, que vê necessidade de a empresa estender a consulta de impacto a um número muito maior de indígenas do Estado, quilombolas e pescadores, algo que não estava no escopo inicial definido pelos próprios órgãos responsáveis pelo licenciamento.